遭外資減碼逾5千張 台達電市值失守兆元

俄羅斯驚傳軍事政變，卻在24小時內上演虎頭蛇尾戲碼，引發國際各界猜測，傳言滿天飛。台股端節長假過後，今天一開盤就跳水急殺，早盤一度大跌近2百點，終場下跌143.16點，收17,059.24點，成交量2,984億元。台積電等主要權值股一片綠油油，僅鴻海、長榮等少數個股收紅。

法人表示，台股波段漲幅已大，近期熱門題材股多出現高檔震盪，獲利了結賣壓出籠是正常現象，即使後市中長線看多，短線上也需要整理，讓籌碼沉澱。

今天外資賣超251.64億元，投信賣超2.81億元，自營商買超39.06億元，合計3大法人賣超215.39億元。

外資買超第一名為長榮1.68萬張，今天股價逆勢上漲逾1%，長榮本周五即將除息，每股配現金70元，殖利率超過40%穩居台股冠軍，目前股價在季線附近，仍處於相對低檔。

買超第2名旺宏1.41萬張，日前除息每股配現金1.8元，目前還在貼息狀態，今天股價反彈1.8%。

航空雙雄齊遭減碼

外資賣超前2名群創、聯電，規模都超過3萬張；近期熱門的AI伺服器概念股緯創、廣達入列賣超前10名。航空雙雄齊遭減碼，華航9千多張、長榮航6,916張。

台股「護國神山」台積電賣超5,693張。身兼AI伺服器、汽車電子、充電樁3題材的台達電，日前因市值突破兆元引起市場關注，今天遭外資減碼5,692張，短短幾天市值已拉回到9千億出頭。人氣最旺的高股息ETF國泰永續高股息00878，也賣超5,577張。

外資今天買超上市個股前10名為：長榮(2603)16,895張、旺宏(2337)14,168張、富邦越南(00885)11,363張、台玻(1802)10,967張、南亞科(2408)8,725張、鴻海(2317)7,485張、仁寶(2324)7,128張、中鋼(2002)5,497張、奇鋐(3017)4,207張、玉山金(2884)3,561張。

外資今天賣超上市個股前10名為：群創(3481)33,639張、聯電(2303)30,148張、宏碁(2353)23,820張、期街口布蘭特正2(00715L)21,839張、華新(1605)21,800張、兆豐金(2886)20,466張、緯創(3231)19,917張、華邦電(2344)11,920張、廣達(2382)9,984張、華航(2610)9,417張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉）

延伸閱讀

外資賣超251億 台股守萬七 曝7月重心股

外資看壞Intel晶圓代工 按讚台積調目標價

輝達掀AI浪潮 外資點將IC設計3悍將