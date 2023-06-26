便宜日圓又來了！台股受惠、受害股出列

端午連假期間，國際股市偏空，台股今（26）日一開盤即重挫百點，漲多的AI、權值股面臨賣壓出籠，終場補跌143.16點，收在17,059.24點，險守萬七大關；台股操盤手認為，台股短線過熱、資金過度集中於特定族群，仍須嚴防短線回檔，預期個股走勢分化。

國際匯市美元強彈，新台幣今日開盤也走貶，一早就貶破31元大關，中午暫收30.998元，貶值7.8分；日圓則延續4月以來貶勢，今年以來已貶幅逼近10％，日圓兌1美元在143.28與143.72之間震盪。匯銀人士認為，日圓比新台幣更弱勢，現在用新台幣買日圓現鈔「有賺頭」。

台股盤面上「日圓重貶受惠股」囊括四大族群，航空、觀光、汽車、電子零件等入列，包括航空業的華航（2610）、長榮航（2618），觀光業的雄獅（2731）、易飛網（2734）、山富（2743）、五福（2745）、鳳凰（5706），汽車業的裕隆（2201）、中華（2204）、和泰車（2207）、裕日車（2227），電子零件的洋華（3622）、達邁（3645）、明基材（8215）等。

日圓貶值之下，和日本具有競爭關係的軟板、工具機和光學鏡頭等族群，因轉單效應遞減，甚至匯損擴大有可能進一步損及毛利，被視為「日圓重貶受害股」，其中包括軟板的嘉聯益（6153）、台郡（6269），工具機的錩泰（1541）、直得（1597）、上銀（2049）、全球傳動（4540），光學族群的亞光（3019）、玉晶光（3406）、佳凌（4976）、今國光（6209）等。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）

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