外資賣超251億 台股守萬七 曝7月重心股

外資賣超251億 三大法人賣超台股215億元

外資在端午節長假過後的首個交易日，賣超台股達251億元，一般認為，未脫極短線獲利了結與半年報先行結帳。

外資等三大法人周一（6/26）合計賣超台股215.39億元。包外資與陸資賣超251.64億元；投信法人賣超2.81億元；自營商自行買賣部分係買超26.66億元，避險部分係買超12.39億元，合計單日買超39.05億元。

（工商時報 數位編輯）

台股震盪收跌143點 失守17,100點

台股受政經地緣局勢影響，指數今天走勢震盪，終場收在17059.24點，下跌143.16點，失守17100點、10日線約17164點。法人指出，台股嚴防短線回檔，預期個股走勢分化。

端午連假後台股開盤受到美股下挫、俄羅斯內亂等變數影響，跳空下跌超過百點，早盤最低更來到17011.28點，下跌191.12點，回測萬七關卡，失守10日線約17164點；終場台股加權指數收在17059.24點，下跌143.16點，跌幅0.83%，成交值不到新台幣3000億元、來到2977.33億元，電子股終場跌1.1%，金融股跌0.44%，觀光下挫2.42%，汽車跌1.35%。

權王台積電終場跌7元收在574元，跌幅1.2%，市值來到14.88兆元，鴻海收115.5元，漲2.21%，台達電收348元，跌4.4%，聯發科並未續演除息行情，終場收685元，跌1.15%，聯電收53.3元，跌1.1%，南亞科收73元，跌2.14%。

高價千金股漲跌互見，股王信驊收2890元，漲2.12%，力旺收2180元，跌2.68%，祥碩收1090元，跌3.96%。

金控股整理，其中富邦金收60.8元，跌0.98%，中信金收24.95元，跌0.6%，國泰金收44.05元，跌0.79%，兆豐金收平盤37.75元。

汽車股和泰車翻黑收在810元，跌1.7%，裕隆收平盤82元。

展望台股後市，台新主流基金經理人張格靜表示，從基本面來看，大部分電子業財報如預期受庫存調節、市況低迷影響，但各產業庫存持續朝健康水位邁進，即使終端需求能見度不高，但下半年傳統電子業旺季來臨，大部分公司下半年營運可望優於上半年。

不過就技術面來看，張格靜指出，台股短線過熱、資金過度集中於特定族群，仍須嚴防短線回檔，預期個股走勢分化。

張格靜分析，人工智慧AI軍備競賽已成型，相關受惠股營運可獲挹注，另外可留意復甦狀況較落後的產業或個別公司，以防下半年營運未如預期回溫，建議個股汰弱留強。

(中央社)

《盤後解析》粽香真走味？專家點明7月重心

端午節變盤降臨，台股指數失守10日線！漲多的台股未逃過「端午節變盤」魔咒，挾預期升息循環將停止、甚至可能在今年底降息而狂飆猛漲的美股，在端午節連假期間被聯準會重申需要進一步升息來抑制通膨澆了一桶大冷水，讓台股籠罩在「端午節變盤」魔咒陰霾中，台積電(2330)、技嘉(2376)、緯創(3231)、健策(3653)、辛耘(3583)、家登(3680)及光寶科(2301)等近期強勢股今天同步拉回，偉訓(3032)與雲品(2748)等漲多個股更以跌停板作收，台股指數也開低走低，盤中一度下探17011.28點。

不過，雖然指數拉回，中小型股依舊活潑，三商電(2427)、昱泉(6169)、上揚(6222)、協易機(4533)、歐買尬(3687)、安鈦克(6276)、全台(3038)、笙泉(3122)、天方能源(3073)、強生(4747)、廣明(6188)、台亞(2340)、川湖(2059)、安瑞-KY(3664)、業強(6124)、雅博(4106)、奇偶(3356)及大宇資(6111)以漲停作收，由於權值股不給力，指數難逃收黑命運，終場加權股價指數約17059.24點，大跌143.16點，成交量約為2977.32億元；OTC指數為220.77點，下跌1.96點，成交量為2977.32億元。

今天盤中上市各類股以造紙類股表現最佳，上漲2.87%，其次是玻璃類股及其他電子類股，分別上漲1.68%及1.23%，表現較差者為觀光類股、電子零組件類股及電線電纜類股，其中觀光類股下跌2.42%，電子零組件類股下跌2.03%，電線電纜類股下跌1.98%；上櫃部分，表現最佳為文創類股、上漲2.31%，表現最差為光電類股、下跌3.68%。

就技術面來看，端午節連假期間美股拉回，台股也跟著走跌，指數開低走低，盤中一度下探17000點關卡，終場下跌143.16點，以17059.24點作收；近期台股指數因遭逢獲利了結賣壓拉回，日KD指標高檔下滑，但連續兩日守穩10均線與6月13日多方跳空缺口，支撐力道不弱，且月、季線上揚，可視為短期震盪整理。

元富投顧總經理鄭文賢表示，美股短線開始出現震盪，主要仍是擔心Fed主席鮑爾在國會聽證會報告，仍保持繼續鷹派作風，四大指數同步下跌，也影響歐股、亞股震盪，香港恆生指數持續弱勢空頭走勢，台股回測10日線17000~17100，端午長假結束後，恐怕要看美股走勢決定短線，但中期仍然是偏多局面。

復華中小精選基金經理人趙建彰表示，台股上周站萬七大關，創1年多來新高；以中小型股為主的櫃買指數亦創去年1月中旬以來高點，儘管近期引領大盤漲勢的AI受惠概念題材因短線漲多，出現獲利了結賣壓，致使股價出現震盪，不過AI應用趨勢仍處於發展階段，包括AI Server的ODM、電源供應器、散熱等台廠供應鏈仍有機會持續受惠，加以未來受惠聯準會升息見頂、科技業庫存調整近尾聲，台股後市仍可望震盪向上。

鄭文賢指出，今年以來，美股在升息大環境中，表現反倒亮眼，道瓊上漲3.5%、標普500漲15%、NASDAQ上漲31%，費半更大漲45%，其中包括蘋果、微軟、谷歌、輝達、特斯拉有創新高者，漲幅達40%~180%間。

同樣台股今年也在GDP下修至1.45%的情況下，指數由14000反彈到17346，大漲24%，而電子股大型股台積電(2330)、技嘉(2376)、英業達(2356)、廣達(2382)、緯創(3231)也都累積50%~150%以上漲幅，其他儲能、軍工、觀光飯店、電動車、充電樁輪漲更沒停過。

時序進入下半年，一來漲多可能面臨整理，再來基本面是否跟進股價偏離過多，大盤可能在17000~17500區間整理，個股進行股價調整，而美股保持多頭格局是台股持續走穩很重要的參考指標，7月布局的重心在AI股、儲能股、電動車、充電樁、彩色電子書及觀光。

（時報資訊 張漢綺）