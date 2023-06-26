中興電再拿國道電動車充電樁案 股價走揚

中興電工搶攻國道高速公路服務區電動車充電站標案，又有斬獲，剛取得第三期石碇等四個服務區電動站營運權，成為最大贏家。中興電重電接單、電動車充電站營運均有斬獲，26日股價上漲1.0元而以133.5元開出，目前呈現逆勢上漲走勢。

中興電指出，高公局將國道高速公路分三階段建置電動車充電站，中興電先獲第一期湖口（南、北站）、清水、東山、西螺（北站）服務區直流快充電動車充電站營運權。第二期又拿下關西、蘇澳、泰安（南、北站）、仁德（南、北站）服務區直流快充電動車充電站營運權，預計今年第三季完成建置。高工局將第三期服務區電動車充電站營運分拆為A、B兩案，中興電參與B案，獲石碇、西螺、古坑、新營4個服務區建置電動車充電站營運權。中興電表示，預計二個月內完成議約，一年內完成直流快沖充電站建置，

中興電表示，中興電將湖口、泰安及仁德服務區分成南北視為各二個充電站，總計會在高速公路建置16個直流快充充電站及160個充電樁。此外，中興電工嘟嘟房停車事業也在全台以自有品牌「iCharging」建置18個充電站。

中興電指出，隨著疫情和緩，以中興電在高速高路第一期清水服務區建置

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