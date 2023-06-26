外資首評智原就比讚 上看240元

亞系外資針對智原(3035)出具最新研究報告，看好將受益ASIC(客製化晶片)應用更廣泛，大陸半導體自製化趨勢帶動下，智原長期營運動能十足，首評智原目標價240元、評等買進。

亞系外資表示，智原是台灣領先的IC設計服務以及IP供應商，隨著更多特定製程，以及ASIC應用更廣泛，將更有利於智原產業地位。故首評智原目標價240元、評等買進。

亞系外資表示，智原擁有自主研發的IP，這是其核心競爭力，參與客戶長期項目和持續贏得新設計合約，使得智原商業模式有別於同業更具優勢，這將有助於智原在NRE(委託設計)和量產的收入。儘管智原於大陸市場曝光度高，但其專注的範疇多不在先進製程，所以承受較小的地緣政治風險。

智原有超過75%的NRE，收入來自於大於40奈米的製程節點業務，但其目前量產僅佔營收的33%，未來隨著更多40/28奈米的NRE項目進入量產階段，相信在產品組合優化下，智原毛利率可以得到更好的改善。

不僅如此，智原還進入了利潤率較高的FinFet(鰭式場效電晶體)市場，包括14奈米及以下更先進製程，透過智原新的設計實施服務(DIS)業務，今年的收入應該會增加(2022年僅占營收的1%)，也預估智原毛利率將自2023年的45.8%上升至2025年的49.4%，預測2023~2025年盈利複合年增長率為36%。

亞系外資表示，智原的MCU(微控制器)在大陸擁有廣泛的應用，其重點是在32位ARM內核的MCU，相信在大陸半導體自製化發展的趨勢支持下，智原具有強勁的長期增長動能可期，儘管上半年大陸市場MCU需求仍低迷，但下半年可望轉好，這表明智原未來的量產業務有機會帶來驚喜。

（時報資訊 王逸芯）