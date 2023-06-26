無畏庫存高 自行車雙雄大漲 法人解惑

自行車業的庫存去化持續進行中，巨大(9921)、美利達 (9914 )等品牌廠預期今年第四季到明年第一季間庫存才會回到正常水準，但有鑑最壞情況已過，近期二檔個股出現跌深反彈走勢，股價同步重回「200元俱樂部」，26日股價持續走強，盤中漲幅逾5%。

法人認為，通路端的庫存水準可能在今年第四季初即恢復正常，但市場需求不會快速回升，銷售出貨會往疫情前水準靠攏，目前相關個股評價處於合理水準，因此維持自行車相關個股的投資建議為「中立」。

自行車產業今年第一季存貨仍處高水位，雖歐美市場庫存慢慢去化中，惟零組件業者為配合整車廠調整庫存，紛紛大減出貨量，造成月營收腰斬。業者指出，自行車產業只能寄望明年第一季庫存調整能如期回到正常水位。

群益投顧認為，目前自行車業的庫存去化持續進行中，雖然巨大及美利達等品牌廠預期要今年第四季到明年第一季間庫存才會回到正常水準，但這主要是指製造端的零件庫存水位，通路端的庫存水準可能在今年第四季初恢復正常。

以市場來看，歐美通路庫存充足下高階車款的成長仍然較弱，反而是中國內需 市場的成長性較佳，但因大多為中低價的車款，對台廠獲利貢獻有限。

產業趨勢方面，群益投顧表示，電動自行車近年快速成長，其中尤以歐洲是最主要的區域，電動自行車成長主要動能來自於客群放大，電動自行車的客群較傳統自行車來得廣，客群放大帶來潛在的銷售成長空間提升。

另外，電動自行車的功能較強，電動自行車的續航里程可較傳統自行車高，且在爬坡及較惡劣的地形中可以電動輔助帶來省力輕便的效果。由於進入快速成長期，預期電動自行車在2020~2025年將可維持快速的銷售成長。