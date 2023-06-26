安鈦克、首利漲停 台積挫 台股早盤跌百點

補跌效應發酵 台股早盤下挫百點

台股加權指數27日開低19點，但受國際股市回檔壓力，節後補跌效應啟動，指數盤中下殺逾百點，面臨「萬七保衛戰」，權王台積電（2330）下跌約1％，暫報575元，強勢個股部分，以中小型題材股各自表態，電源相關安鈦克（6276）、首利（1471）雙雙亮燈漲停。

台股休市期間S&P500下跌幅度0.92％，收在4,348.33點；道瓊指數下跌幅度0.96％，收在33,727.43點；那斯達克下跌幅度1.28％，收在13,492.52點。

英國央行升息兩碼，政策利率由4.5％升至5.0％，高於市場預期，英國央行總裁Andrew Bailey表示，如果有證據表明通膨壓力持續存在，則需要進一步收緊貨幣政策，若本次會議不採取激進行動，未來可能會造成更嚴重的後果。美國聯準會主席Jerome Powell於國會聽證會上表示通膨距離政策目標仍然遙遠，聯準會可能會在未來幾個月進一步升息，今年再升息2碼是一個很好的猜測，但放慢升息步調或許會是合理的。

第一金投顧表示，聯準會6月FOMC會議暫停升息，符合市場預期，但聯準會暗示升息循環尚未結束，研判若經濟情勢無太大變化，聯準會將於7月底FOMC會議升息1碼。

法人分析，近期台股陷入高檔整理，投信單周賣超75.6億元，創2021年7月以來單週最多，須留意季底結帳賣壓，可擇優布局基本面佳、有業績題材及產業進入旺季等個股，聚焦電腦及週邊設備、汽車零組件、先進製程供應鏈、蘋果概念、碳權等類股，勿追高漲多個股、嚴控資金持股水位及風險控管。

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