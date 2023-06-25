法人加碼 盛達、夏都等15檔上攻氣勢強

雖然端午節前台股出現長假賣壓，但低檔承接買盤不弱，端午節後反映國際情勢變化，以及聯準會（Fed）主席鮑爾的鷹派發言，短線高檔震盪機率提高，盤面卻不乏強勢個股輪番表演，盛達（3027）、夏都（2722）等15檔個股散戶退、法人進，強者恆強。

鮑爾的鷹派言論再度打擊市場，儘管市場對於年內仍有兩碼的升息空間已有預期，但歐美綜合採購經理人指數（PMI）疲軟的數據表現，引發經濟衰退的隱憂漸濃，尤其美國公債殖利率曲線倒掛持續惡化，美股三大指數在台股端午休市期間紛紛走跌，除道瓊指數下跌0.96％、標普500指數及那斯達克指數也分別有0.92％、1.28％跌幅。

美股回檔恐拖累節後的台股表現，然6月13日多方缺口及月線等下檔支撐未被跌破前，本波段漲勢有機會維持強勢格局。從個股角度，端午收盤時仍有172檔個股站在今年高點甚至歷史新高，可相比散戶的退場觀望，法人持續積極買超的個股，包含盛達、夏都、中興電、華東、榮運、再生-KY、幸福、精成科、事欣科、TPK-KY、力山、康那香、海韻電、兆豐金及巨大等15檔創高股。

盛達受惠旗下盛齊綠能儲能案場陸續完工並認列相關收入，5月營收衝上2.66億元歷史新高，年增2.92倍，20MW大型儲能案場6月正式上線後，單月營收有望再創新高；從籌碼角度，盛達近10個交易日融資大減1,535張，反倒法人積極加碼1.22萬張，多頭伺機而動。

國泰證期經理蔡明翰認為，大盤在端午節前後走勢多在同個方向上，節前正向，節後都還有再往上走的機會，惟指數近期累計漲幅偏大，與季線的乖離來到千點以上，顯示短線有過熱疑慮，經震盪整理後，長線還是有走高的機會。

中信關鍵半導體經理人張圭慧建議，應著眼「下半年優於上半年好、明年又比今年好」，現在正是為中長線投資建立部位的好機會。

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