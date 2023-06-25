AI掀比價大戰 金像電、勤誠內外資喊買

台股過完端午假期，主流族群重回焦點，內外資研究機構最新發現，人工智慧（AI）人氣指標股金像電（2368）、勤誠（8210）2024年獲利大爆發，每股稅後純益（EPS）雙雙超越一個股本，目標價最高同為200元，比價大戰正式啟動。

勤誠、金像電近期股價表現強勢，齊刷新歷史新高，內外資研究機構之所以持續推高二大人氣股目標價，主要是AI貢獻帶動獲利不斷調升，並非只是堆疊本益比，市場認同度自然更高。

里昂證券指出，AI伺服器至下半年，將占金像電伺服器業務營收約1成比重，受惠雲端相關客戶需求帶動，AI伺服器占金像電整體營收比重將由2023年的4％，跳升到2024年的10％。

由於AI伺服器的大量採用，將同時推升400G與800G交換器的需求，對於有高達56％營收比重來自雲端資料中心伺服器與交換器的金像電來說，將是營運向上大利多；有鑑於此，里昂證券最新調高金像電2023、2024年EPS估值達5至6個百分點，反應AI伺服器的龐大動能，並給予外資圈最高的200元推測合理股價。

外資估計，金像電2023年EPS為7.16元，2024年大爆發、年增將近7成，EPS達12.16元，每股賺逾一股本。

勤誠近期股價一輪飆升，完全呼應法人研究機構的基本面調升觀點。金控旗下投顧法人先在5月底升評「買進」，開啟本波股價上攻浪潮，緊接著，凱基投顧6月中初評「買進」、國泰證期研究部升評「強力買進」，股價預期輪番調升到150元、180元，激發市場追價意願。

最新情況是，開啟勤誠大波段行情的金控旗下投顧，甫重新審視勤誠基本面成長力道，調高2023、2024年獲利預期達3與9個百分點，2024年EPS上看11.93元、年增44.6％，並將目標價升上市場最高的200元，奪回多頭發球權。

法人供應鏈調查顯示，雲端服務供應商（CSP）業者對AI興趣極高，加速採購高階伺服器，預估2024、2025年AI伺服器出貨量為24.5萬與34.2萬台，年增52％與40％，其中，H100今年出貨量約12萬台。勤誠為美系CSP業者高U數機殼主力供應商，該客戶今年AI伺服器需求量為2萬台，其中約1萬至1.4萬台是H100，預計勤誠將出貨約1萬個高U數機殼。

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