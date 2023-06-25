奇異、賽峰大廠增單 駐龍等供應鏈得利

全球飛機發動機大廠-奇異（GE）、賽峰集團（Safran）及Rolls-Royce等廠商發動機零組件增單，加上台灣兩大航太廠漢翔（2634）及長榮航太（2645）今年營運轉強，下游航太供應商包括駐龍（4572）、晟田（4541），及千附精密（6829）等公司今明年可望直、間接受惠。

漢翔受惠國防業務進入密集交機，及新承接能源業務加持，前五月營收165.67億元，年增62.09％；長榮航太前五月營收56.28億元，年增17.35％，已帶動航太供應鏈廠商營運增長。

值得一提的是，駐龍及晟田均為漢翔與長榮航太供應鏈廠商，可直接受惠。駐龍前五月營收3.4億元，年增45.14％。駐龍說，波音和空巴今年交機預測，加上公司新品項訂單，陸續開發完成，並進入量產，預估今年在匯率及整體國際局勢，未有太激烈變動下，業績相較於去年仍能有顯著的成長。

晟田承接航太訂單表現搶眼，但旗下半導體設備及食品填充設備等零組件，受到客戶去化庫存的拖累，前五月營收4.73億元，年減10.16％。其中，晟田第一季航太零組件營收占比58％；另半導體設備零組件占比29％，其他產品占比13％，讓航太零組件成為公司最大營收項目。

千附精密是由千附實業（8383）旗下精密科技事業部門，分割移轉設立，主力營運以光電顯示器設備、半導體設備、國防及航太等精密零組件整合製造服務。千附精密表示，今年度受限於光電與半導體景氣趨緩，公司營收保守看待，今年下半年營收會優於上半年，但全年度營收可能會稍微衰退。

展望明年，千附精密看好明年營收成長，將有較大成長空間。千附精密指出，因為光電與半導體衰退幅度，大於原先預期，今年營收要成長較困難。但是，明年半導體成長幅度很大，加上航太國防業務持續成長，明年營收成長可期。

在新冠疫情趨緩下，世界各國已大致恢復正常邊境防疫管制，國內防疫規定也逐漸放寬，也因此近期各國商務或觀光旅遊需求強勁復甦，在航運需求持續成長下，各家航太大廠訂單，預計將回到2018年737MAX飛安事故及疫情影響前的生產水準，這有利於航太零組件供應鏈營運。

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