投信大換手 聚陽、永豐餘等14檔成新歡

台股攻「萬七」後轉趨震盪，加以長假效應發酵，盤面觀望氣息轉濃，正值季底作帳能量高峰，投信卻連六日提款落跑，法人指出，投信「調節漲多股、轉入低檔股」機率高，聚陽、永豐餘、卜蜂、威剛等投信集中拉抬「新認養股」短線有撐，並有望擔綱下半年買盤主旋律。

時序進入6月底，原先市場期待在季底加緊腳步衝刺績效的投信，近期態度卻反轉，連六日賣超133.15億元，在端午連假前夕搶先獲利下車。

法人指出，台股近期行情轉趨震盪，致使投信提前「結帳」漲多股入袋為安，惟在接近季底之際，投信也常利用換股操作拉抬作帳績效，投資人仍可留意其持續加碼績優股。

富邦投顧董事長蕭乾祥表示，台股首季累計大漲12.24％，第二季迄今也有逾8％漲幅，投信在原有持股累計可觀漲幅下，長假前已出現賣超動作，連假後持續逢高獲利了結機率高，低基期、整理告一段落的潛力股，及投信持續加碼股有望接棒。

篩選投信本周持股比重增加，且持股比重未超過10％個股，包括聚陽、永豐餘、卜蜂、威剛、華擎、汎德永業、長榮鋼、可寧衛、瀚宇博、緯穎、中磊、海韻電、智易、精誠等14檔入列，投信本周買超張數介於700張到近5萬張。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾將赴國會作證，市場關注其對後續貨幣政策及經濟前景看法，不確定性增多，前波人工智慧（AI）旋風帶動的電子股漲多後成為投信首波結帳目標，資金轉入漲勢相對落後的傳產股，聚陽、永豐餘投信持股比重較前周提升3.68％、2.83％。

紡織股聚陽獲投信單周大買8,880張，21日股價逆勢上漲2.25％，客戶去化庫存壓力已漸緩解，加上日系客戶訂單成長、短急單增加，預期全年營收可望呈現個位數年成長。

元富投顧總經理鄭文賢則指出，Fed貨幣政策短線可能持續干擾台股，然國際情勢「軟著陸」氛圍未變、區域銀行問題稍緩，國際股市系統性風險可控，台股盤面結構良性輪動仍可望持續。

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