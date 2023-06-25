挪威主權基金重倉台股 最寵台積、昇達科

外資啟動認錯回補行情，今年迄今已回補台股4,345億元，全球第二大「挪威主權基金」更是帶頭衝，重倉持股的55家上市櫃公司更擠進前十大股東名單之列，持股市值逾3,300億元。台積電成為挪威主權基金的持股市值王、金額高達2,393億元，星鏈概念股昇達科躋身持股比重第一高、達2.98％，雙雙傲視台股。

全球前10大主權基金規模高達7.5兆美元，據市場研究公司Preqin（睿勤）發布「2023年主權財富基金報告」顯示，中投公司（CIC）旗下資產管理規模（AUM）達到1.35兆美元，超越資產規模為1.2兆美元的挪威政府養老基金（挪威主權基金），成為全球最大主權財富基金，阿布達比主權基金則排名第三強。

科技業者指出，疫情以來，中東油元基金陸續撤出台股，反倒是挪威主權基金持有科技股比重持續走高，搭配新加坡及國際級共同基金大舉回補台股，科技股成為重點加碼標的。

此外，今年外資分析師及研究團隊紛來台密集拜訪上市櫃公司，也持續拉高對台評等，而挪威主權基金在台股成為前十大股東的家數創新猷，重倉股更以半導體、伺服器、儲能、網通為主。

根據股市觀測站公告統計，挪威主權基金名列台股上市櫃公司前十大股東，電子股高達34檔，包括昇達科、群聯、力旺、家登、信邦、義隆、智邦、台積電等；另有新普、聯詠、瑞儀、漢唐、京元電子及致伸現金殖利率逾4％，也成為加碼標的。

挪威主權基金在傳產股也相對積極，共有15檔擠進前十大股東名單，包括高力、順德、上銀、日勝生、寶成、統一、厚生、東和鋼鐵、聲寶、盛餘、中華、統一超、台苯、漢翔及國喬；其中高力、順德持股分別達2.89％及2.06％，是股價漲不停的推手。

金融共有六檔擠進前十大股東名單，包括中信金、玉山金、上海商銀、華南金、合庫及高雄銀，除上海商銀為新進榜外，其餘都是老面孔，僅華南金年度持股比重下滑，其餘皆持續成長。

中東油元基金則減碼台股，持股以亞德克-KY、元太為主；此外，新加坡主權基金持續加碼台股，持有台積電、台達電、統一、微星、元大金、中租-KY、兆豐金、盛群等，國際重磅級共同基金包括梵加德新興市場基金及星光先進總合基金等也持續回補台股，包括仁寶、旺宏、欣興、中環、瑞軒、燿華、錸德等，都出現買盤加持力道。

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