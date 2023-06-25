鄭士懷｜台股短線震盪 個股表現大於指數

全球總經觀察：

在總體經濟仍多處於低檔調整期階段的情況下，近期全球主要股市表現意外瀰漫多頭氛圍，其中那斯達克、費半今年漲幅至少三成起跳（到6/16分別為30.8％及45.1％）扮演多頭領頭羊，而日經225、韓股KOSPI及台股亦紛創波段高點（日股更刷新逾33年高點），推測主因除來自市場對於Fed暫緩升息預期押對寶外，由輝達（NVIDIA）所引爆的AI趨勢熱潮明顯淡化經濟衰退及電子高庫存疑慮更是一大關鍵所在。

雖然通膨持續下滑（5月CPI年增率4.0％，連11個月下滑）確實給Fed暫停升息的正當理由，但細觀其主要貢獻來自基期因素及能源價格大幅下滑，未來隨基期墊高及近期OPEC積極減產保價下應已無太大運作空間，而美國財政部在國債上限問題落幕後開始積極發債迅速拉高現金水位，財政政策持續擴張亦讓消費、服務及工資更難以按Fed滿意速度降溫，也難怪Fed緊守鷹派言論並上調利率預測兩碼至5.6％，本波升息循環暫時還看不到明確終點，下半年全球股匯仍面臨資金緊縮壓力。

再者，輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳所說AI的iPhone時刻雖已啟動，未來極可能帶來史上另一次生產力大躍進，惟就過去PC、網路及手機出現到真正改變人類生活的進程歷史來看，顯然AI可能帶來的好處及廣泛商業化應用還有一段漫漫長路要走，現階段股市反應確實有出現過熱疑慮，對於相關受惠產業不宜一廂情願，現階段投資可能需時時重溫德國投機大師-科斯托蘭尼（Kostolany）所講「老人與狗」的故事。

盤勢分析與投資策略：

輝達（NVIDIA）所掀起AI狂熱未見退潮，及美Fed亦如市場預期於6月FOMC會議決議暫停升息，除帶動美股重回多頭走勢，四大指數全數再創今年新高之外，台股在內外資買盤持續湧進下更是看回不回驚驚漲重返萬七之上，全球股市一片欣欣向榮。

不過，觀察今年美台股漲勢均由大型股主導，凸顯經濟復甦並不全面，而美政府在重新發債後亦可能造成美元流動性短缺，由人民幣帶頭引領亞幣出現競貶潮的可能性明顯大增，台股持續向上推升難度是有增無減，短線仍有降溫修正壓力，預料個股表現遠大於指數空間。

就選股角度來看，現階段類股輪動呈現強者恆強，預料受惠AI概念-PC/Server/散熱，政策支持-重電/軍工/碳權以及疫後觀光-航空/飯店/旅遊仍是資金著墨重點，惟上述族群多有乖離偏大情況，宜適度加快換股速度並搭配技術指標，另時序進入6、7月除權息旺季，亦可適度卡位高配息獲利穩定之標的。