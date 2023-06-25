大陸報價走疲 法人對水泥股持「中立」

6月下旬受梅雨季節及下游資金短缺因素影響，整體水泥市場需求表現依然偏弱，水泥企業為提升出貨而互相競價，導致水泥價格持續下探，第三季進入傳統需求淡季，法人預期水泥價格走勢仍是以弱勢整理為主，考量中國水泥價格缺乏漲價動能，維持台泥(1101)、亞泥(1102)等相關個股「中立」投資建議。

群益投顧表示，近期中國水泥價格呈現回落，因下游需求表現低迷，企業發貨 維持在七成左右，庫存水準仍處於高位，江西南昌地區水泥價格下調10-20人民幣/噸，市場資金緊張導致工程項目施工緩慢，企業為增加發貨量而小幅下調售價。福建福州地區水泥價格下調5-10人民幣/噸，主因雨水氣候導致水泥需求疲軟所致 。

華南地區方面，廣東珠三角地區價格下調30人民幣/噸，主要受外來低價水泥衝擊所致，目前庫存水準偏高，企業信心不足進而提出降價；廣西南寧、玉林 等地區水泥價格下調20-30人民幣/噸，市場資金緊缺導致下游開工率不足，錯峰生產無法有效去庫存，加上局部新增產能釋放所致；湖北武漢地區水泥價格 下調10人民幣/噸，下游需求仍顯疲弱，庫存高位承壓，致使價格持續下探。

西南地區方面，四川成德地區價格暫穩，主要因下游需求略有恢復，企業發貨有所提升；重慶地區水泥價格上調50人民幣/噸，主因夏季用電緊張，相關政府部門要求水泥企業7~8月錯鋒生產不低於30天，減產約50%左右，為提升盈利，企業積極推動價格調漲，惟短期庫存水準仍高，實際漲價落實幅度仍待觀察。貴州貴陽地區水泥價格持穩，資金短缺加上雨水氣候導致下游需求受限， 企業出貨僅三~四成，庫存水準偏高 。

整體而言，群益投顧認為，6月下旬受梅雨季節及下游資金短缺因素影響，整 體水泥市場需求表現依然偏弱，水泥企業為提升出貨而互相競價，導致水泥價格持續下探，第三季進入傳統需求淡季，預期水泥價格走勢仍是以弱勢整理為主。

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