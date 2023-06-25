國際股市偏空 台股節後留意這些事

台灣端午連假期間，國際股市多偏空，台股節後除需持續關注國際政經勢態外，法人提醒，也要多關注外資等在台指期的動向、季底作帳、除息與股東會行情，並對漲多電子股保持警戒。

台股於端午連假前一個交易日小漲17.49點、為17202.4點，但累計上周3個交易日卻下跌86.51點、跌幅0.5％，周線止步連5紅；櫃買指數連假前亦收低0.76點、為222.73點，周線跌1.08點、跌幅0.48％，同樣止步連5紅。籌碼面上，上周外資連續第6周買超、再敲進19.19億元，投信則賣超75.59億元，自營商賣超29.96億元，三大法人合計賣超86.36億元。

而在台股端午連假休市期間，美股由空方勝出，主要指數周線紛紛翻黑。其中，道指周跌近1.7％，結束連3周升勢；標普500指數周跌約1.4％，止步連5升；那指周跌1.44％，中斷連8紅；費半指數更重挫3.8％，周線續黑。而台積電ADR則周跌約2.5％、收101.91元。

觀察外部環境，目前國際主要經濟體系經濟數據不佳，其中，歐元區6月綜合PMI降至50.3、低於市場預期，而德國首季房價年減6.8％、更創紀錄史上最大跌幅；另美國綜合PMI降至53、製造業PMI降至46.3、服務業PMI降至54.1，皆低於市場預期；而5月日本CPI年增率降至3.2％、符合預期，扣除生鮮食品與能源後的核心CPI從4.1％加速到4.3％，高於預期。反應在金融市場上，由於美歐PMI不如預期，市場避險情緒升溫，推動美債殖利率繼續走升，而在歐洲PMI跌幅更甚美國之下，也影響歐元貶值、美元升值。

法人指出，台股端午連假期間，國際政經局勢再起波瀾，影響節後股市行情，以電子股為主的漲多股需提高警戒。不過，觀察21日外資台指期淨多單1萬4406口，十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加1676口、至4896口，由於重要法人在台指期偏多操作，使得台指期正價差擴至27.6點，也可望提供一股支撐力量。

法人表示，節前漲幅相對緩和的非電股，尤其具題材族群與績優生，連假前夕吸引外資提前部署，買超包括長榮航（2618）、大同（2371）、雲品（2748）等15檔，擁抗跌籌碼，有望伺機再戰新局。

另，目前進入法人季底作帳、除息與股東會等旺季，包括和泰車（2207）、日月光投控（3711）6月27日股東會，統一（1216）6月28日股東會，以及聯電（2303）6月27日，長榮（2603）、台達電（2308）、日月光投控（3711）等6月30日的除息秀，都將受到市場關注。

（時報資訊 李慧蘭）

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