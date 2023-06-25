今年轉盈！法人首次給這檔觀光股「增持」

近期觀光餐飲股成為台股盤面焦點，相關個股股價皆出現不小漲幅，而漲幅相對較落後的寒舍(2739)，法人出具最新報告指出，寒舍在台北市及熱門觀光地點宜蘭經營多家酒店，可望明顯受惠來台旅客復甦推動住房及房價上漲，帶動今年獲利轉虧為盈，首次給予「增加持股」評等、目標價94元。

寒舍去年受疫情及邊境管制影響，每股虧損3.69元。在疫後解除管制後，帶動住房及餐飲業務同步暢旺，寒舍今年首季稅後淨利0.81億元，年增達12.59倍，單季EPS為0.9元，改寫近三年高點。

法人表示，寒舍旗下酒店均為租賃，因地處台北都會區及主要觀光景點，租金成本相對較高，使得公司過去五年營業費用率高於同業平均18.6個百分點，加上疫情期間邊境管制禁止外國旅客來台導致公司連續三年虧損，明顯落後部分能搭上國旅熱潮的同業。

不過隨著來台觀光與商務客回升，寒舍在台北市房間數達959間，營收占比逾 86%，為國內掛牌同業中規模最大者，法人認為寒舍受惠程度及獲利復甦將最顯著。

法人指出，在來台旅客復甦下，寒舍旗下台北喜來登飯店、寒舍艾美酒店的住房率已自去年第二季的分別不到35%、45%復甦至今年第一季的60%、75%，預估隨國際商務活動及展覽恢復，將推動住房率逐季攀升至年底的75%、90%，而房價隨旅客加速來台加上台北市房間供給減少將進一步上揚，今年台北喜來登、寒舍艾美每房平均收益預估將年增逾一倍，大幅抵銷礁溪寒沐因國旅降溫衰退影響。

法人預估，寒舍今年客房、餐飲營收將大幅成長，將明顯推升營利率表現，隨疫後全球旅遊熱潮延續，明年營利率可望進一步成長，推升今、明二年獲利表現。

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