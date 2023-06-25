台股拚守萬七 聚焦法人作帳、除息、股東會

上周台股端午節前震盪整理盤勢，21日指數收17,202.40點，周線中止連紅翻黑；本周逢6月底指數拚守穩萬七關卡上高檔震盪，市場聚焦法人季底作帳、除息與股東會等三大因素，其中長榮、台達電等除息，以及和泰車、統一等股東會，最受到法人關注。

21日的三大法人淨賣超10.05億元，其中外資買超17.32億元，投信賣超17.04億元，自營商也賣超10.20億元。全周的三個營業日之法人合計賣超金額86.36億元，其中外資周買超19.26億元，投信周賣超75.59億元，自營商周賣超29.96億元。外資在台指期也小幅減持多單，21日外資的台指期未平倉部位1萬4,406口，周減持多單1,358口。

儘管之前台積電15日除息2.75元當日秒填息，但上周聯發科除息前一日強漲，而20日除息日聯發科卻明顯走弱呈現貼息，台積電周股價累計下跌1.36％，21日收盤價581元也回落除息前一日股價590元下，外資對台積電操作明顯縮手，19日賣超1,693張後，20、21日買超1,296張及1,031張。

時序本周為6月底，市場最關注投信、自營商及壽險等機構法人季底作帳，有機會帶動相關作帳題材股續漲行情，但也要留意部分漲多個股或是基本面未跟上的投機股，會有法人結帳動作可能影響其股價拉回修正。

至於本周除息股方面，有電子的全新、聯電、瑞儀、天鈺、正基、晶心科、南亞科、瑞鼎、力旺、中華電、宏碁、台達電、日月光投控等，傳產的皇翔、台塑、大統益、上緯投控、南亞、長榮、欣陸等，以及金融的國泰金、元大金；其中長榮除息70元以及台達電除息9.84元，除息行情最聚焦。另6月底股東會，關注和泰車、統一、鈊象、美利達、元太、華紙、星宇航空、悠遊卡等。