AI大行情快泡沫?專家:這檔投信作帳變結帳

台股上半年大漲3,000點，漲幅22％，績效不輸大多頭2021上半年的3,035點，但現在基本面不如2021年，資深分析師表示，台股顯然超漲，更以滲透率到天花板、股價卻坐地板的太陽能指標茂迪為例，提醒AI鏈雖不致重演2000年的網路泡沫，但伺服器4哥H1的EPS多衰退，僅廣達成長，伴以本益比遠高於20倍的合理值，點名緯創已見投信籌碼鬆動，示警股價回檔壓力大。

萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，從2021年7 月下跌500點來看，當時經過回檔修正後，下半年才再展現強勢多頭，今年是否重蹈覆轍，要看最主流股的AI鏈走勢。

2021上半年最重要主流是航運股，長榮、陽明、萬海等貨櫃3雄7月反轉做頭，導致台股修正，2023年軍工、儲能、AI、觀光、航空成5大主流，最影響大盤是AI，要看AI鏈走勢，再評估台股多空格局。

AI鏈大漲1倍以後，要特別著重心理面及籌碼面，畢竟基本面都已充分反映在股價上。就投資心理，通常股價報酬率最美好的一段發生在多數人不注意的時候，打從心底不認為這種股票會大漲。

蔡明彰認為，緯創生產AI伺服器多年，也轉投資伺服器代工廠緯穎，今年股價29元最低時乏人問津，現在每天媒體、分析師鋪天蓋地討論，連沾不上邊的股票也扯進來，質疑緯創後續還有多少上漲空間，尤其低點來大漲1.9倍，示警行情或許已結束了。

AI伺服器與2000年網路泡沫不同，未來滲透率越高，但股價最高也許是今年，他以太陽能為例，太陽能板蓋到屋頂，股價卻跌到地板，股價最高是2006年新品問世、滲透率最低的時候，當時茂迪創985元天價，反觀現在滲透率很高，股價卻只剩34元，提醒有時新產品滲透率提高，股價反而愈跌。

AI伺服器現在單價是一般伺服器的8~10倍，但未來產品普及化，加入競爭的廠商一定更多，價格必然下降，而且下降的速度與幅度會超過預期，最終在股市將下調本益比。

目前主要AI伺服器中，以美股的美超微，陸股的工業富聯、浪潮為首，還有台股的廣達、緯創，本益比約在20倍以上，所以20倍是市場給予的合理估值。

不過，現在有兩個雜音，首先是美超微創高後修正18％，快達20％的技術熊市，美超微率先推出業界第1個8片輝達H100伺服器，搭配液冷技術，可減少資料中心40％的電力成本，即使技術領先，但本益比來到24倍就停頓下來。

陸股上證指數今年來只漲4％，但工業富聯、浪潮的股價改寫歷史新高，工業富聯今年來大漲162％，浪潮更達207％，但周二盤後浪潮發布上半年獲利警訊，受一般伺服器需求不振及全球GPU晶片供應不足的影響，上半年營運比去年同期下降，導致浪潮及工業富聯周三股價同步下跌。

結論是股價大漲後要接受財報考驗，浪潮半年報低於預期，不要以為AI伺服器很好，但一般伺服器不好，並且上游GPU供應不足，業績無法支撐股價。

初步研判台股AI伺服器的半年報，可較去年成長，廣達估H1EPS逾3元，較去年同期的2.78元成長1成，今年全年EPS估7.5元，以20倍本益比推算，目標價150元，6/16股東會後雖創152元新高，但已無前陣子的追高氣勢，成交量有萎縮現象。

至於緯創部分，Q2EPS須達1.5元，才能使半年報較去年同期成長，今年EPS上看3元，80元以上、本益比27倍不低，籌碼漸漸混亂，而緯創本波最大買盤來自投信，4/26低點以來大買18萬張，但融資也同步大增6萬張至10萬張水準，且在公司宣布現增後，投信籌碼鬆動轉為調節。

此外，英業達H1EPS估計0.6元，較去年同期的0.8元衰退，但今年來股價上漲70％，本益比超過30倍；技嘉今年來股價漲幅141％，估H1EPS3元，因去年同期EPS6.38元，比較基期過高，半年報衰退的機率也極大。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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