這檔血統純正AI概念 法人給出最新目標價

受惠AI題材大爆發，廣達（2382）股價改寫近20年來新天價，法人指出，AI伺服器的單價比傳統伺服器高約10~15倍，由於廣達在伺服器與AI伺服器領域屬於領先階段，可望是最受惠AI伺服器市場高速成長商機的公司之一，因此維持廣達「買進」建議，最新目標價168元。

根據研調機構TrendForce統計預估，今年全球AI伺服器（包含搭載GPU、FPGA、ASIC等）的出貨量將接近120萬台，年成長38.4％，並預估全球AI伺服器出貨量在2022年至2026年間的年複合成長率（CAGR）將高達22％。

群益投顧表示，AI伺服器的單價比傳統伺服器高約10~15倍，AI伺服器機櫃的單價則為一般伺服器機櫃的3~4倍以上，在此情況下，AI伺服器與傳統伺服器出貨量一樣時，營收貢獻金額會較傳統伺服器大幅上升，而伺服器代工廠因貼近終端客戶，常以整機型式出貨伺服器產品給客戶，可完整認列到AI伺服器高單價帶來的營收貢獻，廣達可望是最受惠AI伺服器市場高速成長商機的公司之一。

群益投顧指出，廣達去年第二季受中國大陸疫情封控影響，獲利表現較差，因此受惠於去年第二季獲利基期較低，預估廣達今年第二季本業與稅後淨利可望有顯著的年增長表現。

群益投顧看好廣達第二季獲利可望有顯著的年增長，加上伺服器與車用產品可望帶動廣達今、明二年營運向上成長，評價與同業相比，仍具提升空間，因此維持廣達「買進」建議，最新目標價168元。

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