長榮除息秀倒數 怕被抓交替? 3檔另類稱王

本周SCFI（上海出口貨櫃運價指數）連3跌，但跌幅較上周收斂，加上美西港口勞資談判落幕、7月GRI（基本運費）醞釀調漲，Q3進入傳統旺季後，運價再跌有限，可替貨櫃3雄的除息行情帶來一定支撐，但因長榮一口氣配息70元，除息後股價幾可確定跌落百元之下，翻倍填息難度高，投資人若怕「賭輸」，或可考慮留意長榮鋼、榮運及台驊等3檔長榮高息受惠股，股價或有機會增溫。

因應端午4天連假，本周SCFI提早在周四（6/21）開出，雖因長假前觀望氣氛濃厚，續跌10.02點至924.29點，連3周走跌，但跌幅縮小至1.07%，美西、美東等2大主力航線跌幅均明顯收斂。

其中，歐洲線每TEU（20呎櫃）793美元，周跌15美元、跌幅1.85%；地中海線每TEU運價1588美元，周跌13美元、跌幅0.81%；美西線每FEU（40呎櫃）1173美元，周跌34美元、跌幅2.81%；美東線每FEU為2061美元，周跌42美元、跌幅1.99%。

貨櫃運價慘摔調整近10個月，現已貼近成本區，除SCFI在長假後，有望因大陸貨量增加而止跌，美西港口勞資合約談判日前順利落幕，國際碼頭與倉庫工人工會（ILWU）、太平洋海事協會（PMA）為首的勞資雙方，對未來5年的薪資調幅達共識，之前不定期怠工的警報解除，未來運價將充足反應供需情況。

展望7月，海運界目前主要關注2件大事，由於傳出國際海事組織（IMO）下月將討論是否設定更嚴格的溫室氣體排放目標及減碳等議題，讓船商釋出調漲GRI（基本運費）的訊息，能否調漲成功是關鍵；再來則是歐美7月中旬起邁入補貨季，若補貨行情順利在7~8月啟動啟動，不僅確保貨櫃3雄第3季旺季無虞，也替下周即將登場的除息行情添柴火。

貨櫃3雄除息大秀將開鑼，合計發放逾2319億元的股息活水，其中，長榮打頭陣於下周五（6/30）登場，以預計配息70元、最新收盤價計算，現金殖利率高達44.3%，除息參考價為88元，之後則由萬海的7/3、陽明的7/4陸續接棒。

不過，即使貨櫃3雄股價仍處低檔，但多空激戰未止，填息走勢也成台股下周大事，由於有法人預估，可能需要1~2年才能填息完成，考量短期股價翻倍填息難度高，因此若屬於保守型投資人，不想貿然參加除息，或可考慮長榮鋼、榮運及台驊等3家高息受惠股，因手握不少長榮股票，一旦股利順利落袋，獲利有望大進補。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

延伸閱讀

長榮砸重金 買下長榮新加坡100%股權

SCFI續跌 美西、歐洲線運價摔下成本線

貨櫃3雄除息行情續躺平 徐旭東揭拐點