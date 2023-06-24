美股跌多漲少 台股承壓 端節後這樣看

美股在台股端午節連假期間，跌多漲少，道瓊工業指數周五又下挫219點，使台股下周一（6/26）開盤承壓，尤其是科技股。不過，細究原因，未脫Fed（聯準會）主席鮑爾，在兩天前國會聽證會上的鷹派升息言論影響，使市場憂心可能的經濟衰退。

不過，美國CPI（消費者物價指數）從去年6月升至40年以來最高點年增9.1%之後，即一路向下走跌，包括7月的8.5%、8月的8.3%、9月的8.2%、10月的7.7%、11月的7.1%及12月的6.5%。迄2023年前5月的CPI數據，如元月6.4%、2月的6%、3月的5%、4月的4.9%及5月的4%等，也都呈現逐月下修格局。

目前看起來，由於去年6月至12月的CPI比較基期偏高，使今年下半年的CPI年增值，若無意外，將進一步緩和發展，從實質面觀察，國際油價、天然氣、終端消費性電子與貨櫃航運報價等，都呈上漲無力現象，而北美房價也呈下修趨勢，種種跡象顯示，部分Fed相關高層官員一再放話仍需升息，而市場卻愈來愈嗤之以鼻觀察，美股回挫，未嘗不是波段篩選便宜貨佳機。

因此，台股在端午長假後的走勢，不必全然悲觀，相關題材股先漲先整理，整理後再出發機率仍濃厚，包括AI應用、高速運算、儲能（缺電概念）、低軌衛星、電動車供應鏈（含充電樁）、疫後報復性旅遊概念，包括航空、旅行社、餐飲美食、飯店甚至是遊樂區等相關股票，多值得持續追蹤。另外，政策面做多的生技、太陽能、風電等也不宜看淡。

美股四大指數方面，道瓊工業指數在周五下跌219.28點，或0.65%，收在33,727.43點。標準普爾500指數下跌33.56點，或0.77%，收在4,348.33點。以科技股為主的那斯達克指數下跌138.09點，或1.01%，收在13,492.52點。費城半導體指數下跌63.164點，或1.77%，收在3,506.706點。

在周線方面，標普單周跌1.4%。那斯達克指數單周同樣下挫1.4%，而且是創下今年3月以來的最差的單周演出，道瓊單周跌幅約1.7%。

（工商時報 數位編輯）

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