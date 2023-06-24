廣達高股息殖利率收益 完勝存房獲利

一名林姓男子在2017年房市仍相對低迷時，意欲買房當養老本錢，不過，他看上位於台北西門町不到10坪屋齡已逾30年的老舊小套房，房價卻怎麼也殺不下來後，即向房屋仲介放話，將把資金押注廣達（2382）的長線配息收益，應可贏過買房之租金收益。

結果印證2017年以來在廣達的股息收益上，果真完勝房市的租金利益。券商業者指出，該名林姓男子年前意欲買房，以租金收益來養老，因此對房市的座落地點與人潮是否匯集相當重視。不過，好地段的房價真的很難殺下來，例如台北西門町權狀近10坪，但實際建坪僅6坪多的小套房，要價逾680萬元，且屋齡逾30年，竟一毛錢都殺不動，而買下之後的月租金約1萬元至1.2萬元，年收益的利率僅約2%，並不是很吸引人。

據了解，林姓男子當時即跟房屋仲介的業務員表示，屋價殺不下來，還不如投資在股市具有高股息殖利率的相關股票，當時他僅拿NB代工大廠廣達為例，適時廣達的股價多在60元至65元橫向整理，若以65元買進，則680萬元可購得約104張，以廣達每年穩定配息多在每股3元之上計算，則未來的股息收益將完勝房市租金收益。

如今廣達的股價在今年6/21的收盤報151.5元，與65元的價差高達86.5元，帳上的潛在利潤，甚至超過西門町小套房的總價，況且西門町的老套房，增值空間已相對有限，加上政策面近年打抄房不手軟，顯示買對高股息股票的標的，存股的長線收益遠勝存房族的利潤。。

業內人士解讀，投資股市有一定程度的風險變數，上述案例只能說適時廣達的股價確實位處相對低檔區，就股息殖利率觀察，自然有投資價值。所以就波段操作言，股價所處的相對位置滿關鍵，且企業的永續經營能力及競爭力也需列入考量，此或係台股已達萬七以上高檔，舉凡配息穩定的績優股，仍有一定程度的吸引力。

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（工商時報 數位編輯）

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