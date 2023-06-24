外資、自營商盤算什麼？王文良解惑

今年5/15台股跌破所有短中期均線，多頭奄奄一息，眼看形成頭部向下修正之際，外資卻反市場心理操作，從5/16起無預警由空翻多，迄6/21為止買多賣少，雖外銷訂單連8黑，台股仍呈趨堅架構。

細看外資在日前買超ETF重點持股，除了國泰智能電動車最大持股為輝達20%，其餘ETF如元大台灣50，台積電占46%、國泰領袖50，台積電占29%、國泰永續高股息，華碩、英業達、仁寶、廣達合計占18.6%，外資掃貨目的：主導大盤指數，期現貨同步獲利。台積電漲，含「績」量高ETF漲，期貨指數也會漲。

自營商操作風格以穩健、保守著稱，之所以暴買，並非績效不好，而是績效太好。據了解，自2022年11月起自營商上市庫存遞減至5/15，上櫃庫存持續下降至5/25，大盤一路漲自營商沿路獲利了結，績效當然好，多數操盤人已達成年度目標不需進出。

然而1~4月台股交易量較去年驟減，自營商扛起獲利重擔，雖然前四月券商手續費收入衰退21.73%，券商稅後卻大賺197億成長55%歸功於自營商忍辱負重苦盡甘來逢高出脫。

自營商賣股後手上握有龐大資金，若券商想要更多獲利，自營商當然需再度下海，5月中旬以來，自營商重新建立龐大部位，連續買超個股值得密切追蹤。

外資財大氣粗，對台股翻雲覆雨恣意妄為，自營商看似豪氣干雲，實則精打細算。行情上漲，推升ETF價格；行情反轉，ETF流動性高，說撤就撤，投資人不妨效法自營商，先想好後路，隨時準備切入台股走空時的秘密武器：反向ETF。

（資深分析師 王文良）