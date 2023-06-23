謝金河:國際資金從中港流出轉向「這裡」

東升西降成真？ 全球資金大挪移 老謝點名2科技巨頭落難

美國國務卿布林肯訪中之後，美國總統拜登日前公開稱中國國家主席習近平是「獨裁者」，引起中國正式抗議。美中兩大國博弈，也牽動全球資金流向，財信傳媒董事長謝金河昨在臉書發文，指出國際資金正從中港流出，轉向日本，最先表態的是「股神」巴菲特，而中國科技業巨頭的股價走勢，也成為重要觀察指標。

謝金河在臉書以「錢正在移動：從中港到日本」為題發文，他寫道，全球最大基金集團貝萊德的CEO Larry Fink最近接受媒體採訪時表示，國際資金正從中國轉向日本，最近華爾街的大型基金公司紛紛把目光轉向日本，也使得這個失落卅年的國家逐漸恢復活力。

謝金河說，「前天日本經濟新聞的副總編輯杉本柳子女士到辦公室來拜訪，她說日本的民眾沒有人相信日本經濟會起來，她聽說我是最早說日本會好的人，因此想來聽聽我是怎麼看好日本的？當然，我從1945年二戰後的地緣政治變化說給她聽，我說台灣和日本會成為美中角力的最前線，在美國加持下，經濟崛起的力道會出乎大家預料。」

市場看衰日本太久了，趨勢力量才剛翻轉

「最早用鈔票表態的是巴菲特，他一直用力買入日本五大商社的股票，到今天為止，除了伊藤忠商事持股不到8%外，其他都超過8%，這五大商社股價已經漲了好幾倍，像丸紅從456.2漲到2661日圓，伊藤忠商事從1740漲到5900日圓。軍工股三菱重工從2181漲到6991日圓⋯⋯很多龍頭企業漲幅都十分驚人。這次元大投信發行日本龍頭基金，額度很快被搶光！」

「市場看衰日本太久了，這次翻空為多，趨勢的力量才剛剛翻轉。而過去六十年，日本起，中國落；中國起，日本失落，這次又到一個重要轉捩點。在香港上市的中國重量級企業都是腰斬以上的跌勢，原因是國際大股東大力賣股，像孫正義的軟體銀行原持有阿里巴巴34%，現在賣到剩下3.8%；這次阿里一拆六，變成控股公司對股價幫助有限，即便馬雲，蔡崇信出馬，也不易扭轉乾坤。騰訊的大股東南非的Naspers每年減持2%，今年出售9600萬股，套現350億港元，Naspers還有25.99%，這是騰訊沈重的壓力。」

謝金河表示，過去幾十年，華爾街投行在中國獲利驚人，如今都站在賣方，甚至在A股市場最具代表性的寧德時代股價都從692人民幣跌到204.46。這一輪，全球各國最有競爭力的企業股價都大幅上漲，像Apple，微軟都創歷年新高，只有中，港掛牌的公司股價頻頻探底。

「1990年代，全球的人與錢撐起中國，中國的GDP也從幾千億美元狂飆到18兆，現在企業移出，錢也逃跑，人民幣貶值，房地產，股市下跌的噩夢恐怕才正要開始！」

（旺得富理財網 王順泉）

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