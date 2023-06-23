台AI鏈蠢動 專家點名「它」將成記憶體股王

AI下輪漲誰？1檔將躍記憶體股王 2檔黑馬被忽視 這族群印堂發黑「快逃啊」

台股在AI教父黃仁勳加持下，5月上萬六，6月上萬七，分析師認為，AI供應鏈是科技股新明星，看好散熱、記憶體、AI伺服器，建議散熱4雄等拉回再布局，宜鼎可望超越群聯，躍記憶體股王；被忽略的2匹黑馬，則是可望年賺1股本的技嘉和微星，並警告別碰業績衰退的IC設計，尤其是手機IC設計股。

萬寶投顧分析師蔡明彰表示，上市櫃公司第1季財報已截止公告，為消化整體衰退的企業獲利，台股恐出現上波高點15,973點回檔以來第2個低點。第1個低點，是台積電（2330）法說下修今年營收為負成長的15,284點，因此大盤第2個低點，首當其衝的將是財報不佳而估值太高族群。

蔡明彰指出，IC設計財報衰退幅度，慘過所有產業，除了受惠AI需求的創意（3443）、世芯（3661）第1季EPS分別6.97元及8.09元，維持強勁獲利水準外，其餘大幅衰退。雖股價去年以來已修正，萬一下半年景氣未能如預期復甦，估值恐進一步調整。

如果沒有把握，暫時不要投入業績衰退的IC設計，尤其與手機相關的IC設計。看數據就知道，全球市值10大IC設計，以手機晶片為主的高通，今年來股價跌3％，聯發科（2454）今年僅漲7％，績效都低於科技股平均水準。反之與AI有關的輝達，今年暴漲98％，超微飆漲60％，創意、世芯-KY今年也大漲78％及70％，領先台股其他IC設計。

也有些IC設計首季EPS退回2020年疫情水準。驅動IC的敦泰（3545）狀況不如產品分散的聯詠（3034）。敦泰第1季EPS僅0.25元，低於2020年第2季的0.38元，但當時股價20餘元，現在仍有70元。電源管理IC的矽力*-KY（6415）、力智（6719）因庫存仍高，第1季EPS分別0.57元及虧損0.28元，不過現在股價近400元及近300元。

台灣是AI最重要供應鏈，相關硬體股價未來3個月將有所反應

蔡明彰強調，評價股票估值不能憑印象，而是看獲利能力。在大家印象中，有些股價長期數百元，卻忽略現在獲利江河日下，一旦情況沒有改善，估值必定激烈向下反應。危機就是轉機，2000年網路泡沫，網路公司需要專業定位，臉書專注社群、谷歌主打搜尋引擎、亞馬遜轉型電子商務，別的網路公司倒下，但這幾家巨頭崛起。

今年矽谷大裁員，需要提升效率，生成式AI興起，科技業精簡人力，但引進AI，提升效率。所有矽谷員工專研AI，避免遭下一輪的淘汰。蔡明彰認為，當矽谷科技公司研發AI產品及服務，身為亞洲最重要供應鏈的台灣，接著推出相關硬體，股價未來3個月將有所反應。

科技股市值第3大的谷歌，今年開發者大會可改名人工智能大會，一口氣發表25種AI產品及服務，股價創8個月新高，今年來漲32％，原本績效落後市值第2的微軟，靠開發者大會AI題材才超車微軟。微軟有ChatGPT加持，今年來漲29％，那斯達克今年漲17％，微軟及谷歌AI大火拼，績效都擊敗大盤，反之台積電ADR才漲12％，落後大盤。

蔡明彰指出，台積電替輝達A100、H100代工每片600～700美元，加上套件，輝達賣1～4萬美元，台積電購買輝達的AI伺服器售價20萬美元，其中有8片A100，這說明輝達賺最大。所以，AI供應鏈是科技股的新明星，資金永遠往利潤最多、成長最大的板塊移動，AI競賽中，輝達是最大贏家，但台灣的AI鏈在需求增加、產品升級也會隨之受惠。

在硬體供應鏈方面，最需要產品升級是散熱、記憶體、AI伺服器三方面。搭載輝達A100晶片，需要液冷的散熱系統，2024年液冷散熱將成新主流技術，奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、建準（2421）、高力（8996）等4家散熱股，明年成長幅度最大，當近來股價漲幅大而拉回時，可找機會切入。

未來宜鼎價位可望超越群聯，躍記憶體股王

蔡明彰認為，未來AI伺服器規格就是一台超級電腦，擁有最強算力，而終端應用將蓬勃發展，負責儲存大量數據資料，記憶體必須大幅提升，目前以宜鼎（5289）來自AI伺服器的占比1成，居所有記憶體族群最高，第1季EPS超過4元，全年估20元，本益比14倍。群聯（8299）因第1季EPS僅1.26元，今年EPS下修至15元，未來宜鼎價位可望超越群聯，躍記憶體股王。

生成式AI推升AI伺服器，微軟、谷歌、臉書、亞馬遜建構資料中心都必須找台廠來代工。緯穎（6669）雖4月營收月減5成，但第1季EPS18元，今年仍有77元水準，股價守住千元。廣達（2382）最早切入AI伺服器，第1季EPS1.68元，全年估7.5元，本益比逾20倍，股價已超過鴻海（2317），鴻海業外損失拖累，第1季EPS0.93元，鴻海也有AI伺服器，但其他雲端伺服器今年訂單減少。

緯創（3231）AI伺服器也很強，但第1季EPS因匯損及提列立訊精密轉投資損失，僅0.06元，全年估3元，股價一度飆至50元以上，本益比17倍，不必追高。

蔡明彰透露，較被忽略的AI伺服器黑馬是技嘉（2376）、微星（2377）。技嘉旗下技鋼科技布局生成式AI，推出一系列支援超微、英特爾的平台，技嘉伺服器業務今年將年增2成，技嘉第1季EPS1.61元，略低於預期，主因轉投資收入減少，但新產品貢獻，今年EPS上看10元，本益比14倍。

雲端伺服器營收貢獻微星有百億元，第1季EPS2.92元，超過預期，全年估12元，本益比僅12倍，配息6.6元，殖利率逾4％。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網馮恩惠）

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