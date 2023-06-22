長榮配息7萬還能買？專家2條路指點迷津

長榮（2603）即將6/30除息、今年配現金股利70元，1張高達7萬元的配息，以6/16收盤價166元計算，殖利率高達42%，如此高的配息令不少投資人心動卻不太敢行動，究竟要不要參與今年的長榮除息？

市場出現兩極看法，仲英財富管理顧問投資長、今周刊專欄作者陳唯泰在《毛利小姐變有錢》節目中分析，「買」與「不買」的策略考量。

1.保守派：

保守投資人可能會擔心長榮無法填息，買進後為了等填息會遙遙無期，加上今年長榮高達70元的現金股息，除息後等填息，以近二周151~166元股價來看，漲幅幾近翻倍有難度。陳唯泰認為，有這種擔憂的投資人，建議除息後股價下來再買，走短線賺價差。

2.樂觀派：

另一種想賺7萬元股利投資人，陳唯泰分析以長榮去年（2022年）財報來看，營收最高峰落在第二季、ÉPS最高峰在第三季，換言之在高基期衝擊的影響落到第三季為止，陳唯泰建議樂觀投資者，不要期待100%填息，只要拿填息30%、50%就好，能接受此種思維的投資人，就可考慮買進長榮賺部份股利！

陳唯泰在節目中也分享他個人自創的「詠春選股法」，因他接觸詠春拳多年，在練拳過程中，他發覺這套武術跟股市操作有異曲同工之妙，例如：詠春拳常見招式「日字衝拳」靈感來自其攻守兼具特性，類似底部出現的中長紅K棒。陳唯泰解釋，中長紅K棒，往往象徵股價突破區間價位，同時在股價回跌時，也擁有支撐。「當底部出現中長紅的訊號，往往是股價的起漲點。」

而當股價回落，為避免接刀，陳唯泰建議可尋找前波大量點位或是中長期均線作為支撐，若股價不跌破，則可承接該檔個股。「這樣的做法類似於詠春基本功的攤、膀、伏。」

如同習武之人注重招式外，更會留意內力與體型差異，因此操作個股時，陳唯泰除擬定買進策略，也會觀察以下幾項影響股市變化的因素：

1.國際股市多空狀況

由於台股屬於淺碟型市場，容易受到美股與其他亞股市場影響，因此留意國際股市行情變化，可以降低操作台股時的風險。

2.選擇景氣狀況向上的產業

近期AI相關產業鏈向上噴發，產業領頭羊輝達（Nvidia）更是調高財測，陳唯泰表示，投資個股時，優先選擇前景好的產業，如此一來才有動能推升相關個股表現。

3.總體經濟循環

經濟狀況影響投資市場情緒，陳唯泰建議投資人，避免在景氣過熱後出現回落時買股票，最好在景氣從谷底翻揚時進場買進，將投資風險降低。

4.個股基本面

買進個股前，也要特別留意個股的基本面狀況，例如：獲利能力、股東權益表現以及股利政策的狀況。

至於下半年有哪些行情可以期待？投資人可以留意那些相關概念股？歡迎收聽這一集的《毛利小姐變有錢》：https://reurl.cc/OvjMyD

（盧沛甫）

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