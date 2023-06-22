達發、虎航H2掛牌 颳小金雞旋風

台股下半年IPO市場熱鬧非凡，除「重量級新秀」興櫃股王、聯發科金雞達發最具看點外，華航轉投資台灣虎航、散熱廠奇鋐子公司富世達、鴻海與裕隆合資的鴻華先進都緊隨其後，各路小金雞並起，新股掛牌蜜月行情、母憑子貴效應備受期待。

台股6月來日均成交值衝上3,288億，較5月大增逾25％，IPO市場也力圖擺脫困境，證交所、櫃買中心年初喊出總計56家的IPO目標，挑戰「十年新高」，但上半年迄今上市櫃掛牌僅17家，包含上市9檔、上櫃8檔，與年初目標差距不小。

檢視下半年IPO股，已獲主管機關核准但尚未掛牌者，上市包括達發、富世達、六方科-KY，及創新板的台灣虎航、Gogolook走著瞧，至於上櫃則有宏碩系統。

另外獲證交所董事會通過的有鑽石生技、澤米，上櫃審議委員會通過的騰雲、宸曜科技，還有多家已遞出申請，若全順利掛牌，今年IPO家數將上看40家。

承銷圈分析，台股位處高檔，現階段上市櫃公司「沒有送件遞延的理由」，看好前幾年受疫情影響遞延的案件將一次爆發。雖大陸境外上市新規上路、承銷商需預留備案時間，恐導致部分大陸營收比重高的公司進度推遲，惟整體下半年IPO市場仍大有可為。

台股下半年將颳起「小金雞掛牌旋風」，已獲主管機關核准但尚未掛牌的六檔個股，就有四檔是上市櫃公司「小金雞」，包括台灣虎航為華航轉投資，達發、富世達分別為IC設計龍頭聯發科、散熱大廠奇鋐的子公司，宏碩則是OLED面板共通性遮罩旭暉應材持股逾4成子公司。

台灣虎航受惠客運復甦，首季獲利4.29億，為疫情爆發以來首度獲利，目前復飛率已達7成、估暑假將達85％，預計8月中旬股票上市，其掛牌後與航空雙雄比價效應值得期待。此外，20日獲證交所董事會通過的鑽石生技為中天生技集團轉投資，加上鴻華先進等，都有望在下半年頂著「富爸爸」光環、強勢進軍資本市場。