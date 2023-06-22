17檔雙資喝采 節後續攻

近期新台幣趨貶，外資買超力道收斂，投信面臨贖回壓力甚至減碼，但台股技術面未遭破壞，後市不看淡，投資專家建議追蹤外資、投信雙資同步加碼股，包括華航、長榮航、遠傳、欣興等17檔法人加持股，伺機卡位迎接下半年行情。

康和證券投資總監廖繼弘表示，外資買盤縮手，投信連六日賣超，主要是因應贖回壓力而減碼，連帶使台股短線漲多修正，但10日線有撐顯示多頭格局不變，行情也維持萬七之上高檔震盪。台新投顧副總黃文清、國泰證期投顧處經理蔡明翰也認為，外資、投信為本波推升台股要角，展望下半年操作，追蹤兩大法人動態的參考性仍高。

本周適逢端午節連假僅三個營業日，三大法人周淨賣超86.36億元，外資周買超19.26億元，投信周賣超75.59億元。挑選外資及投信近五個交易日同步買超，且投信買超量超過200張以上的個股，搭配技術面強勢的條件，共計有華航、長榮航、遠傳、大同、中興電、欣興、大成鋼、玉山金、佳世達、智原、正新、貿聯-KY、華經、欣銓、力成、京元電子、榮剛等17檔個股。

黃文清表示，觀察外資及投信雙資一致看好的個股，有復甦態勢明確的航空雙雄華航、長榮航，政策加持的重電股大同、中興電，啟動補漲行情的ABF載板欣興，市場壓寶烏克蘭重建題材的鋼鐵股，還有漲幅落後大盤的封測股等，時序即將進入下半年，可留意法人開始進行換股操作。

華航、長榮航暑假業績大好帶動量價走揚，市場期待高票價及油價走低挹注獲利，關注第二季毛利率及每股稅後純益（EPS）是否再創新高。由於航空用油占長榮航營運成本達25％，在第二季油均價低於第一季的情況下，增添獲利成長的想像空間。

ABF載板欣興股價漲勢後來居上，上演落後補漲走勢，不畏6月上旬傳出員工無薪假的利空，市場看好欣興有機會取得AI相關訂單，躋身AI概念股。另系統整合商華經為Google公有雲的服務提供商，6月以來股價大漲64.73％，今年第一季EPS為0.18元略優於去年同期0.15元，後續業績成長力道是觀察重點。