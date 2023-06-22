本周台股漲幅龍虎榜 這檔散熱大黑馬衝第1

本周適逢端午長假，台股呈現漲多回檔，多數電子大咖熄火休兵，仍有部分個股趁機坐大，觀察本周漲幅排行前十大，全數大漲2成起跳，榜首為散熱族群廣運(6125)連拉3根漲停大漲32.7%最剽悍，亞軍為電源供應器廠首利(1471)強彈29.5%，季軍為軍工概念的事欣科(4916)飆高28.7%，第四名起依序為宏太-KY(2924)、夏都(2722)、富野(2736)、億杰(3089)、萬國通(9950)、其陽(3564)、歐買尬(3687)，漲幅均超過23%。

自動化設備廠廣運(6125)近期以水冷式散熱技術受到關注，其液冷散熱解決方案為亞洲首家獲英特爾認證供應商，攜手工研院完成高效能運算（HPC）雙相浸沒式冷卻技術，解熱能力達千瓦等級傲視全台，法人看好AI伺服器2024年起水冷式散熱比重會逐步增加，7月6日除息獲買盤提前卡位布局，連拉3根漲停、周漲3成稱霸台股，站上63.5元近16年高。

電源供應器及機殼廠首利(1471)5月營收2670萬元、年增40.46%，前5月營收9897萬元、年減4.08%，前景看旺加持，本周吸引買盤搶進，周漲近3成，站上2年高點。

工業電腦廠事欣科(4916)受惠全球最大巴黎航展題材，帶動軍工股衝一波，其軍工業務成功拿下美國防大單，自第二季開始交貨，下半年出貨放量，法人推估可望挹注下半年營運、獲利暴衝，全年獲利挑戰疫前水準，在外資連3買超逾6千張加持下，本周飆高28.7%，逼近7年高位。

夏都(2722)、富野(2736)受惠解封報復性旅遊潮燒不停、暑假旺季及兩岸雙向開放觀光想像題材，近期股價強強滾，本周同步大漲約25%，夏都(2722)將在6月29日除權息，每股發放0.6元股票股利、0.6元現金股利，近五日獲外資偏多操作，提前卡位除權息行情。

分析師表示，端午長假期間須關注美股走勢，仍看好生成式AI概念族群熱度延燒，尤其聚焦AI伺服器供應鏈，另外，總統大選進入倒數半年階段，具有政策支持的電網與儲能概念股可望再度發動多頭攻勢。

（時報資訊 龍彩霖）

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