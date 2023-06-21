長榮航太 今年兩大事業雙旺

長榮航太（2645）21日股東會通過去年營業報告以及盈餘分配案。去年每股稅後純益（EPS）為4.48元，創新高，每股配發4元現金股利。隨著航空產業熱絡，長榮航太今年兩大事業體營運暢旺，今年初取得軍用商規無人機原型機標案，預7月交機，後續爭取無人機量產訂單。

長榮航太有兩大事業體分別是維修及製造事業體，占營收比重達73％及27％，今年第一季每股稅後純益（EPS）為0.84元，今年前五月合併營收達56.27億元，年增17.35％，主要受惠於航空產業復甦。

長榮航太董事長黃南宏在股東會指出，長榮航太維修事業體受惠於國際邊境限制逐漸解除，國際航線復飛，客機客戶維修需求增加，目前國外客戶維修業務比重高達7成以上。

長榮航太的維修事業體營運能見度強，主要客戶陸續宣布購入新的貨機如UPS採購27架767貨機、Atlas採購4架777貨機，SKM採購12架737MAX客機，因此配合客戶的機隊導入計劃建立新機種能量，申請民航機構認證。長榮航太也緊緊抓住英國脫歐後，衍生新的民航機構認證需求的商機，準備打入英國廣體民航機市場。

長榮航太的製造事業體展望上分別有兩大，包括引擎件需求部分，客機需求市場在疫情趨緩、及波音B737 MAX組裝產線產能提升，LEAP 1B引擎需求增加； LEAP 1A引擎需求則在空巴穩定生產下需求持平。此外，機體組裝部分，波音B787組裝產線恢復並提高產量、貨機市場需求持續於高檔位，連帶新機及客機改貨機需求持續熱絡，貨機零件製造、組裝需求增加。

此外，長榮航太指出，全球供應鏈受原物料短缺影響，飛機原製造廠產能提升不足，所幸目前逐漸改善中。