外資4天掃長榮航逾5萬張 倒貨2檔AI概念股

美股4大指數回檔，明天起端午連假台股休市4天，今天盤勢維持保守氣氛，指數在平盤下震盪，午盤過後台積電、聯發科、聯電、緯創等權值股出現一波拉抬，加權指數尾盤翻紅，終場小漲17.49點，收17,202.40點，成交量3,214億元。

今天外資賣超20.53億元，投信賣超17.05億元，自營商買超27.52億元，合計3大法人賣超10.06億元。

外資今天買超第一為長榮航2.2萬張，連4天買超累計共5萬7,596張。另外加碼4檔ETF，包括00712復華富時不動產，以及3檔股民人數最多的0050、00878、0056，4檔全都是轉賣為買。

聯電連4賣累計超過7萬張

聯電已經連2天登上外資賣超冠軍，今天大砍2.9萬張，累計連4賣共7萬2,138張。近期熱門的AI概念股緯創、英業達都名列賣超前10榜單。

軍工概念股漢翔也減碼逾萬張，今天股價創新高後由紅翻黑，高檔出現長黑K線。

法人表示，目前景氣仍是藍燈，尚處於調整階段，但領先指標已反彈數月，最壞狀況可能已經過去。台股反映景氣觸底，自去年低點12,629至今反彈超過4千點，漲幅達36%，KD指標維持在80以上時間已超過1個月，近期熱門股紛紛盤整休息，雖然指數多頭架構未變，但也需留意短線回檔甚至中期整理的可能性。

外資今天買超上市個股前10名為：長榮航(2618)22,060張、台玻(1802)18,653張、復華富時不動產(00712)16,691張、元大台灣50(0050)14,267張、友達(2409)13,407張、國泰永續高股息(00878)11,858張、彩晶(6116)11,827張、台新金(2887)10,299張、元大高股息(0056)9,340張、旺宏(2337)8,690張。

外資今天賣超上市個股前10名為：聯電(2303)29,178張、陽明(2609)23,509張、兆豐金(2886)18,434張、宏碁(2353)13,936張、遠傳(4904)12,725張、緯創(3231)11,612張、永豐餘(1907)11,254張、漢翔(2634)10,055張、英業達(2356)10,002張、永豐金(2890)9,499張。

（旺得富理財網 王順泉）

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

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