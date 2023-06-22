汽車市況熱 分析師這樣看5檔汽車股後市

今年5月新車掛牌數創18年同期新高，各大車廠滿手訂單，資金順勢簇擁汽車族群。

這波強勁需求將延續到何時？汽車類股後續展望如何？

今年以來，車市擺脫衰退，受供應鏈恢復、疫後消費動能強勁、遞延訂單出貨，以及美中車市同步復甦等利多加持，台灣汽車市況熱鬧非凡，不僅前5月累積銷售量逾19萬輛，年增率高達13％，5月新車掛牌數更達4.24萬輛，寫下18年來同期新高。

車市基本面火燙，資金也簇擁台股汽車族群，帶動類股股價皆頻創新高。國內各大車廠，今年以來漲幅顯著勝過大盤，其中韓系代理車廠三陽工業（2206）漲幅高達171.2％，日系代理車廠和泰車（2207）也有約40％漲幅。同時，進口車代理商與多家汽車零組件供應廠股價亦強勁，顯示不僅整體市況明朗樂觀，產業上下游也雨露均霑。汽車類股這波強勁需求將延續到何時？中長期成長動能如何？已成市場關注焦點。

成長動能多元 和泰後市俏

針對整體汽車產業市況，國內車廠龍頭、日本豐田汽車代理商和泰車預估，2023年全台總銷售有機會突破45萬輛，較去年成長4.7％以上。和泰車解釋，今年前5月車市強勁的原因，除了供應鏈瓶頸逐漸消解，更受惠多項老車汰舊換新的政策支持，以及車廠持續導入新品與擴大販促刺激買氣。此外，今年部分進口車品牌配額相對充足，也為掛牌數量衝高增添助力。

一位長期追蹤汽車產業的法人研究員指出，目前各大車廠仍在處理去年因供應鏈缺料而積壓遞延的訂單。他表示，雖然目前供應鏈問題逐步緩解，但無論在晶片端或零組件端都尚未完全恢復，仍一定程度影響出貨暢旺度，預期「缺車的現象會一路持續到年底」。他以和泰車舉例，目前豐田燃油車款從下訂到交車仍須等待一季的時間，而油電混合車款由於仍受晶片與相關部件短缺影響，候車期則長達半年。

國票投顧分析師周宛瑩也認為，部分進口車系如豐田RAV4與BMW的純電車系，受制於總代理與原廠爭取到的配額有限，候車期達半年以上，缺車情況明顯，預期這波強勁需求將延續到2024年上半年，才能消化完畢。

車市供不應求，在個股方面，國內各大車廠首蒙其惠。法人最新報告指出，和泰車目前滿手訂單，待交車數量仍達兩萬輛，並持續積極向豐田母廠爭取更多配車額度與車款。法人認為，和泰車成長動能多元，除了導入新車款國產化，也透過外銷挹注獲利，規畫今年外銷車輛可達四萬輛。此外，在乘用車與商用車銷量同步成長下，也將帶動集團周邊事業水漲船高，推升全年獲利創歷史新高，預估每股稅後純益（EPS）達37.42元，儼然是「被疫情耽誤的千金股」。

國內市占率排名第二的車廠中華（2204），今年則迎來代理品牌英國MG的放量出貨，以及代理品牌日本三菱推出的電動車、油電混合新車款。法人指出，今年是MG的交車爆發年，目前訂單狀況優於預期，預估全年銷售達一萬兩千輛。配合既有的三菱車款與大車代工業務的穩定出貨，估計EPS達十元，將走出去年業外認列防疫險巨額虧損陰霾，轉虧為盈。

雙利多加持 裕隆蓄勢待發

而自有品牌納智捷（LUXGEN）的車廠裕隆（2201），在挺過去年防疫保單虧損後，今年將受惠雙重利多。投顧法人指出，除了規畫多年的裕隆城商場將於第三季開幕挹注租金收入，新款電動車N7也將於第四季開始出貨，目前更已累積2.5萬張網路預購訂單。

若訂單全數成功落實，將貢獻營收達250億元，預期推升今年EPS達6.66元，稅後獲利逾76.5億元，將創20年減資以來最佳獲利水準。

在攸關中長期動能的新能源布局上，各家車廠也摩拳擦掌。和泰車表示，日本豐田母廠將持續研發新能源車，預期至2025年將推出十款純電動車，和泰車也將陸續引進新能源車款，推估2025年新能源車銷售占比，將從目前的25％提升至40％。此外，和泰車也透過旗下和潤電能布建電動車充電樁，搶占儲能商機，而與聯華林德合作研發的氫能電動車MIRAI，近期也將步入試營運階段。裕隆則在2020年與鴻海合資成立鴻華先進，目前電動車自主研發已展現初步成果，除了首款電動車Ｎ7將於今年出貨，第二款MODEL B跑旅電動車也將於明年接棒交車。

法人研究員提醒，台灣汽車產業是成熟市場，銷量通常不會有長期劇烈變動，儘管短期內車市將持續供不應求，但中長期成長動能仍將視新車款的吸引力，以及新能源車轉型的力道而定。

（廖奕竣）

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