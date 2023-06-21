6月21日一分鐘強弱勢股

6月21日一分鐘強勢股

公司

漲幅

強勢原因

雄順（2073）

58.86

掛牌首日，蜜月行情強悍，市場看好下半年營運可望持續成長

鏵友益（6877）

11.01

法人看好今年營收獲利報喜，股價帶量拉長紅K棒，強勢翻揚

瑞築（6198）

9.96

5月營收亮眼，吸引買盤敲進，股價攻上漲停，突破月線

安鈦克（6276）

9.95

外資由賣轉買，股價開盤後直衝漲停，日K連二紅

富驊（5465）

9.95

伺服器新品將於明年出貨，股價拉紅K棒、寫連三漲

萬在（4543）

9.95

擴展電子、通訊網路等散熱應用領域，股價亮燈漲停

台亞（2340）

9.93

第三代半導體即將量產，外資加碼2,238張、自營商連四買

天方能源（3073）

9.91

21日起恢復櫃檯買賣，多頭回神催油門，股價攻高鎖漲停

廣運（6125）

9.86

盤中買單高掛，喜迎第三根漲停板，股價寫15年新高、連七漲

緯創（3231）

8.24

自營商連15日大舉掃貨，帶動股價一路上揚，盤中再創85.4元新高價

表：黎宣佑

6月21日一分鐘弱勢股

公司

跌幅

弱勢原因

寬宏藝術（6596）

6.32

上檔5日線賣壓沉重、技術面弱勢，股價跌逾半根停板

強生（4747）

6.07

股價創波段新高後，獲利了結賣壓湧現，自營商連六賣

網家（8044）

4.46

董事會決議擬停止國際連電支業務，外資、自營商合計賣超786張

虹堡（5258）

4.31

上半年出貨遞延，影響營運表現，股價跌破5日均線

寒舍（2739）

4.17

觀光類股遇逆風，股價大漲後拉回，惟仍守穩5日均線

創意（3443）

3.85

外資、投信連二日同站賣方，股價20日創1,725元新高後拉回

91APP*-KY（6741）

3.82

月線壓力沉重，外資、自營商同站賣方，股價跌破5日均線

美時（1795）

3.75

外資連四日合計賣超2,780張，股價下跌失守月線、日K苦吞連四黑

南亞科（2408）

3.62

三大法人合計倒貨6,230張，股價跳水，回測月線

泰茂（2230）

3.56

股價遇亂流，盤中攻上漲停後，直線下殺，高低振幅達14.81％

製表：黎宣佑

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工商時報 黎宣佑