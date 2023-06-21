6月21日一分鐘強弱勢股
6月21日一分鐘強勢股
|
公司
|
漲幅
|
強勢原因
|
雄順（2073）
|
58.86
|
掛牌首日，蜜月行情強悍，市場看好下半年營運可望持續成長
|
鏵友益（6877）
|
11.01
|
法人看好今年營收獲利報喜，股價帶量拉長紅K棒，強勢翻揚
|
瑞築（6198）
|
9.96
|
5月營收亮眼，吸引買盤敲進，股價攻上漲停，突破月線
|
安鈦克（6276）
|
9.95
|
外資由賣轉買，股價開盤後直衝漲停，日K連二紅
|
富驊（5465）
|
9.95
|
伺服器新品將於明年出貨，股價拉紅K棒、寫連三漲
|
萬在（4543）
|
9.95
|
擴展電子、通訊網路等散熱應用領域，股價亮燈漲停
|
台亞（2340）
|
9.93
|
第三代半導體即將量產，外資加碼2,238張、自營商連四買
|
天方能源（3073）
|
9.91
|
21日起恢復櫃檯買賣，多頭回神催油門，股價攻高鎖漲停
|
廣運（6125）
|
9.86
|
盤中買單高掛，喜迎第三根漲停板，股價寫15年新高、連七漲
|
緯創（3231）
|
8.24
|
自營商連15日大舉掃貨，帶動股價一路上揚，盤中再創85.4元新高價
製表：黎宣佑
6月21日一分鐘弱勢股
|
公司
|
跌幅
|
弱勢原因
|
寬宏藝術（6596）
|
6.32
|
上檔5日線賣壓沉重、技術面弱勢，股價跌逾半根停板
|
強生（4747）
|
6.07
|
股價創波段新高後，獲利了結賣壓湧現，自營商連六賣
|
網家（8044）
|
4.46
|
董事會決議擬停止國際連電支業務，外資、自營商合計賣超786張
|
虹堡（5258）
|
4.31
|
上半年出貨遞延，影響營運表現，股價跌破5日均線
|
寒舍（2739）
|
4.17
|
觀光類股遇逆風，股價大漲後拉回，惟仍守穩5日均線
|
創意（3443）
|
3.85
|
外資、投信連二日同站賣方，股價20日創1,725元新高後拉回
|
91APP*-KY（6741）
|
3.82
|
月線壓力沉重，外資、自營商同站賣方，股價跌破5日均線
|
美時（1795）
|
3.75
|
外資連四日合計賣超2,780張，股價下跌失守月線、日K苦吞連四黑
|
南亞科（2408）
|
3.62
|
三大法人合計倒貨6,230張，股價跳水，回測月線
|
泰茂（2230）
|
3.56
|
股價遇亂流，盤中攻上漲停後，直線下殺，高低振幅達14.81％
製表：黎宣佑
🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!