謝金河爆好友17元買這檔 股價已飆漲10倍

0050（元大台灣50）是國內第一檔ETF基金，上市20年以來，含息報酬率達550.8％。財信傳媒董事長謝金河表示，政治大學商學院副院長周冠男，從2003年0050掛牌就開始投資，為了挺0050，還把自己的瑪莎拉蒂車牌掛上0050；而另位好友七年前獨具慧眼，以17元價格投資華城，也把車牌改成1519，如今這檔股價創造10倍速驚人漲幅。

0050投資台灣上市市值前50大企業，20年來成分股市值從2003年6月的5.8兆元，到2023年6月已達36兆元，0050股價也由成立時36.98元，上漲至131.25元（6月19日收盤），期間並累積46元的現金股息，從資本利得到股利發放，讓投資人高效率參與台股長線成長。

謝金河在臉書發文指出，台灣在1990年左右，只有4檔封閉型基金，在台灣錢淹腳目的時代，這4檔基金曾經創下連續上漲30幾個停板的「光輝歲月」。在那個年代，市場完全由海外基金掛帥，金融機構銷售海外基金是很重要的業務。

0050上市迄今，20年回報550.83%，報酬率遙遙領先同業，而元大投信也因為在ETF經營有成，目前管理基金規模10,345.2億元，已是國內第一家管理ETF規模破兆元的投信公司。這個20年的努力成果令大家刮目相看。

謝金河說，ETF在台灣20年，目前在國內發行的ETF有237檔，規模2.92兆元，受益人635萬人。這次總統大選，如果是3組候選人競選，任何一組拿到635萬張選票的候選人就可以確定當選。

今周刊先前報導，政大商學院副院長周冠男的投資致富之道就是：「隨便買，不要賣」，他從2003年0050掛牌就開始投資，並把自家名車瑪莎拉蒂掛著特別挑選的0050車牌號碼。周冠男笑著說，選這個號碼是謝謝自己堅持長期投資，才能有底氣買這部車。

謝金河也分享自己一位好友眼光超精準，七年前就相中華城（股票代號1519），並以17元價格買進，好友也把自己的車牌改成1519，沒想到今年1519大顯身手，股價創造10倍速漲幅。

（中時新聞網 吳美觀）

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