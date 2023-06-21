漲停也漲不停!內資加碼8檔AI+EV股過端午

全球瘋AI、電動車（EV）擋不住，輝達、特斯拉股價屢創高點，AI龍頭輝達本季財測比預期高5成，穩坐全美第5大兆元企業；電動車龍頭特斯拉充電規格有望一統江山，繼福特、通用和Rivian都加入後，現代汽車也考慮加入，而台股是AI軍火庫，也是EV供應鏈，分析師看好8檔再噴，可賺到一整個波段，分別是廣運、華擎和貿聯-KY等，還有2檔休息後戰力更強。

摩爾投顧分析師江國中表示，聯準會主席鮑爾赴國會作證前，美股4大指數全數收黑，但就趨勢而言，美股目前站穩短中長期均線之上，趨勢仍是多頭無虞，只要不見高檔天量長黑、下檔月、季線有守，仍是多方控盤，投資人不必看到下跌就預設立場、畫地自限，認為反轉開始。

分析師點名8檔：廣運、華擎、華經、泰茂、虹揚-KY、貿聯-KY、金居和力致

江國中指出，回頭看台股，上周預告指數過熱要震盪，今（21）日已進入回檔整理第4天，短線雖如預期出現拉回整理，但仍有很多中小型股逆勢走揚，目前OTC較大盤強勢，代表內資主力並未因端午連假撤出台股，可鎖定以內資為主的OTC，卡位具利基的中小型股，獲利可期。

江國中解析，昨晚美股下跌，盤面仍有2檔逆勢高飛的亮點股：輝達漲2%創新高、特斯拉漲5%創波段高點，反應在台股，AI股的廣運（6125）連3天跳空漲停收63.5元、華擎（3515）漲3.6%收230元、華經（2468）漲逾3%收43.9元，都再創波段新高！

江國中說明，這代表AI+EV的主流，真的可以持續很久，請大家眼光一定要放遠，才能賺到一整個波段。再看電動車的泰茂（2230）很戲劇化，盤中最高95.8元漲停，終場跌3.56%收84元、虹揚-KY（6573）跳空小漲0.82%收18.4元、貿聯-KY（3665）盤中跳空漲停收319元；AI股的金居（8358）跳空大漲逾6%收65元、力致（3483）盤中跳空漲停收88.3元等，則是股價有經過時間整理，重新出現起漲攻擊的個股。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 馮恩惠）

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