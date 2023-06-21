輝達股價再攀高 激勵緯創、廣達概念股漲

輝達股價再攀高 AI、伺服器就是強 滑軌廠搭特快車

輝達（NVDA）周一股價續攀新高，激勵台股伺服器相關的緯創（3231）、廣達（2382）等買盤重啟，且買盤擴散至伺服器滑軌廠川湖（2059）等，以及自動化設備廠廣運（6125）等近期股價表現更為強勢。

輝達（NVDA）周二收盤上漲2.61％，收438.08美元，盤中亦再創新高價。AI、伺服器以及高速運算為當紅產業，下半年具備成長動能，今早以緯創、廣達、英業達（2356）再強勢上揚領軍，AI風潮也延燒到各產業鏈，伺服器滑軌廠川湖（2059）連續兩天大漲，也帶動南俊國際（6584）連袂上攻。

緯創、廣達、英業達（2356）近期股價整理，外資則持續回補，今日此三檔股價聯袂上攻，股價回到前波高檔區。伺服器機殼大廠勤誠（8210）股價更再創新高。

勤誠在美系大客戶高階AI伺服器專案放量，加上新平台訂單挹注，預期最快第三季營收就有望回到年增，今年營收將力拚持平或小增，明年可望回到雙位數成長軌道。

伺服器機殼廠富驊（5465）也搭上AI商機，股價連續上攻攀高。北美模組化/高密度伺服器將在明年第一季出貨，激勵股價表現。

伺服器滑軌廠川湖（2059）上半年受產業調整，以及新平台遞延等影響，不過第三季起有機會逐步重拾動能，明年在新平台滲透率提升，客戶新產品挹注，營運可望重回成長步調，股價盤中強攻漲停。

川湖受惠ChatGPT帶動AI浪潮，且上半年市場庫存去化告一段落之後，下半年補庫存效應將浮現，加上伺服器新平台推出，今年營收挑戰去年歷史紀錄，按照過往新平台量產經驗，明、後年營運有機會迎接新動能。

板卡廠也是輝達（NVDA）相關概念股。華擎（3515）下半年受惠主機板、顯示卡都將有新品利多，可望推升營運在伺服器及IPC業務力守持平之際，仍有成長動能，下半年有望優於上半年、全年營收續拚成長。華擎20日進行除息交易，尾盤順利填息，今早股價續衝。

AI風潮延燒到各產業鏈，散熱產品也具成長題材，廣運自2018年底成立熱傳事業群，並積極投入IDC產業的熱傳領域，液冷散熱獲英特爾認證，近日股價強漲。

自動化設備廠廣運（6125）今年以來自動化設備事業表現穩健，預期今年本業獲利表現應可期待，業外也有利多助陣。由於大陸方面還有數億元拆遷補助款可認列，公司對於今年獲利有信心。

（時報資訊 沈培華）

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