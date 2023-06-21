6/21上市、櫃企業營運快報

今（6/21）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.台康生技(6589)今(21)日在竹北生醫園區舉行「全新微生物細胞商業化量產工廠建置工程」開工典禮，此場將在2025年開始正式生產，產能將較現有的微生物細胞廠達9倍大擴增。

除了緩解在2025年現有產能趨於滿載不足外，更能承接國際以微生物細胞表達生產如重組蛋白及pDNA質粒(mRNA及病毒載體的起始原料)的商業化生產需求，使CDMO業務量能邁向另一個重要的里程碑。

2.遠百(2903)今天召開股東常會，通過承認去年財報及盈餘分配，遠百零售體系（包括遠百以及轉投資的遠東SOGO、愛買、City’Super等零售事業）2022年合併營收為1,260億元，合併淨利為27.1億元，每股盈餘1.37元，擺脫連續兩年負成長，每股發放現金股利1.1元。

3.為助力倉庫運營的數位化轉型，威盛(2388)宣布，將擴充VIA WorkX Connect雲端管理服務至威盛Mobile360堆高機安全系統的3PD配件組上。此一在技術上的突破，也顯示出威盛致力於堆高機的安全性與效率並將其提升到更高標準。

4.仁寶（2324）今股東會，總經理翁宗斌表示，目前仁寶庫存健康回到正常水位，今年首季3率3升，而5月6月都有看到急單，急單很多，終端需求復甦。下半年，因季節性因素，H2一定優於H1，上/下半年營收保守估45:55，若是市場動能再強一點，樂觀估則可以達40:60。

5.2023年上半年美國區域銀行出現危機，但德國、法國、日本股市各創下歷史新高及33年新高價；反觀標準普爾500指數今年在扣除Apple、Microsoft等7檔科技與通訊服務類股票後，截至今年6月8日止，僅上漲1.2%。從去年10月的本益比修復行情，在歷經恐慌性賣壓消退後，已逐漸進入景氣是否築底的基本面檢視階段，行情將由景氣復甦或新題材如AI（Artificial Intelligence）等概念推動。

中信銀建議，考量短期部分市場或類股評價擴張幅度大，且評價已回到相對合理水準，民眾應重新檢視資產配置，以因應下半年的投資環境。

6.擁有「航空界奧斯卡」美譽的知名航空服務調查機構SKYTRAX，昨（20）日於巴黎航空展公布並頒發「2023年全球航空公司大獎」，囊括「全球十大最佳航空公司」第9名、「全球最佳豪華經濟艙」、「全球最佳豪華經濟艙機上餐飲」及「亞洲最佳豪華經濟艙航空公司」第1名等16項獎項，由長榮航空總經理孫嘉明親自出席領獎。

7.台灣櫻花（9911）董事長張永杰今（21）日在股東會上表示，去年在經營團隊的努力下，營收達到82.1億元，年增8.5％，稅後純益10億元，EPS達4.66元，營收與獲利續創歷史新高！股東會順利通過每股配息3.7元，股息同樣創新高！

8.鄉林(5531)今(21)日舉行股東會，鄉林集團董事長賴正鎰指出，北市吉林都更案8月將正式亮相、大陸成都R6住宅Q3開賣、端午十一長假及中秋連續假期，大陸投資的兩家涵碧樓皆可望受益，樂觀看待今年營運表現。

9.今年年國際經濟情勢持續處於多重下行風險挑戰下，各主要機構預測皆指出，今年全球經濟成長率將較去年為低，但南科今年1至4月營業額在積體電路產業的有力支撐下，仍締造了歷年同期最佳4584.82億元的成績，維持雙位數的成長率10.52％。

10.沖床大廠協易機械去年EPS為0.18元，21日股東會承認去年營業報告書及財報，並通過每股盈餘及資本公積合計配發0.32元現金股利，其中盈餘每股配發現金股利0.25522934元、資本公積每股發放現金股利0.06477066元，股息配發率高達177.78％。

11.連鎖餐飲集團乾杯(1269)今（21）日召開股東常會，通過2022年財報、虧損撥補案及資本公積分配案，決議以資本公積配股1元。展望2023年，集團預期營運均可望優於去年，兩岸門市至年底至少可達72家，並重啟歐美市場開拓，目標年底前在倫敦開出首店。

12.華友聯（1436）去年每股稅後盈餘6.54元，21日股東常會通過配發現金股息5.156元，因缺工、缺料影響，原本可望今年交屋入帳的台南CASA將延至明年完工，與NeXT21成為明年的營收來源，今年除了19日處分楊梅2,690坪的業外收益，後續還有洽談中的工業土地銷售，可供入帳。

13.士林電機去年營收及獲利雙雙締造史上新高，EPS攀升至3.86元，攀歷史新高，21日股東會通過每股配發現金股利2元，平歷年配息最佳紀錄。會中也通過改選12席董事及3席獨董。士電隨即召開董事會，推舉許育瑞續任董事長。