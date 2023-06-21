雙D族群有望回升？蔡明彰洩9檔AI暴發戶

台股萬八久攻不過，資深分析師認為，美股科技股帶動下，台股上半年已大漲3100 點，漲幅22％，波段漲幅不小，估計端午後回檔修正，轉而醞釀下半年行情，點名低基期的雙D族群，面板與DRAM下半年均有望轉盈，且DRAM受惠AI更勝一籌，南亞科、華邦電、旺宏、創見、威剛、十銓、宜鼎、宇瞻、群聯等9家，後市值得期待。

萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，知識可以在股市賺大錢，但當大家都知道的知識變成常識，常識頂多賺小錢，時序即將走入下半年，投資人應尋找尚未反映未來產業前景復甦的潛力股，這樣的知識才能變現。

由於6/21美國國會將提出人工智慧監管法案，帶來美股科技股獲利了結壓力，但Fed升息近尾聲，下半年周期股有轉機，他認為，電子股的周期股中，以面板、記憶體等雙D族群最具代表。

面板雙虎友達、群創下半年可望由虧轉盈，但記憶體也有轉盈契機，並且以AI題材有關，潛力更勝一籌。

用於人工智慧運算的GPU、CPU都需要搭配記憶體，將帶動HBM、DDR5需求，記憶體價格將在下半年出現反彈，DDR5資料傳輸更快的記憶體相關個股，包含南亞科、華邦電、旺宏、創見、威剛、十銓、宜鼎、宇瞻、群聯等9家。

其中最具指標是威剛、宜鼎。威剛最近在現貨市場大舉布局DRAM庫存，一旦下半年反彈，將得到最大價差利益，DRAM生產商宛如房地產的建商，DRAM模組是房地產的投資客，當房市景氣好轉，投資客賺得比建商多。

此外，宜鼎第1季EPS4元，高於DRAM股王群聯的1.26元，全年估20元，也會高於群聯。

蔡明彰指出，今年AI改變股價倫理，廣達超車鴻海，技嘉超越微星，同樣DRAM模組AI比重最高的宜鼎，未來股價比價群聯，也不會令人意外。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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