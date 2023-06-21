利多訊號出現 法人給面板雙虎這個目標價

中國電視品牌廠618檔期促銷相關需求持續挹注，6月下旬TV面板報價續漲，此外，隨中國面板廠帶頭減產，monitor面板、NB面板報價均與6月上旬持平，21日面板雙虎友達（2409）、群創（3481）股價表現續強，法人表示，考量面板供應鏈業績展望隨報價上漲而轉佳，維持友達、群創「買進」的投資建議，分別給予目標價21.6元、16.9元。

群益投顧表示，由於中國電視品牌廠618檔期促銷相關需求持續挹注，6月下 旬TV面板報價續漲，55吋4K Open-cell報價為113美元，較6月上旬上漲4 美元，漲幅為3.7%，6月漲幅為7.6%，自3月上旬迄今累計漲幅達36.14%。

至於在IT面板部分，monitor面板、NB面板報價均與6月上旬持平，原因在於自去年第三季以來中國面板廠帶頭減產後供需狀況改善。其中，27吋monitor 面板報價維持61.6美元，報價自今年3月上旬迄今均持平開出；14吋Flat-LED NB面板報價則為26.3美元，報價自去年11月上旬迄今均持平開出。

觀察面板市場供需狀況，群益投顧表示，就供給部份而言，現階段多數面板廠均以改善獲利、降低庫存為主要營運策略，近期並未見到大幅拉高產能利用率的跡象。就需求面來看，TV面板庫存水位已在健康水準，品牌廠陸續回歸，包括618檔期、下半年歐美假期等季節性促銷循環，預估今年出貨量有機會逐季增加；至於IT面板庫存則尚待持續去化，僅少數產品線補庫存訊號較明確，惟市場供需狀況亦已逐漸改善。

此外，群益投顧預估，Amazon等歐、美通路促銷活動需求陸續增溫，有助於維持TV面板報價上漲動能；至於monitor面板、NB面板報價則有機會受TV面板帶動而走強，面板供應鏈業績展望隨之轉佳，故維持友達、群創「買進」的投資建議。

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