官股行庫偷下車？這兩檔ETF也成提款機

台股站上萬七後，官股行庫卻趁機偷下車，已連續賣超7天，累計調節金額高達271.56億元，僅昨日轉為小幅買超，由於與外資呈現你丟我撿的對作局面，國安基金退場訊號明確，除華航、群創、大同等近期漲多的人氣夯股，都在調節之列，連00878、0056等2大國民ETF也成官股提款機。

統計8大官股行庫進出的前10大標的，近5日以期街口布蘭特正2調節4萬7,930張最多，華航3萬9,985張居次、國泰永續高股息（00878）也調節2萬9,244張，其他依序為群創的2萬7554張、大同1萬2696張、彰銀1萬2018張、聯電1萬1479張、元大高股息（0056）也有8,888張，友達與鴻海則各賣7,896張、7,817張。

至於近5日買超部分，則以群益台灣精選高息（00919）的2萬5,758張最多，復華富時不動產（00712）與新光金各買2萬0,180張、1萬5,472張，期元大S&P原油反1則買1萬3,771張，以及中信金1萬2,286張、英業達1萬0,695張、元大台灣50反1為9,610張，以及復華台灣科技優息7,654張、元大美債20年6,414與京元電5,566張。

由於近26個交易日中，8大行庫多達22天出手賣股，市場推測，日前已做出退場決議的國安基金，可能趁台股行情大好時偷偷釋股，加上券商多會在除息日前，調整手中的持股配置，也讓官股落袋為安的動作再放大。

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（旺得富理財網 李宗莉）

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