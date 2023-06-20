碳權交易所7月上路 永豐餘等概念股先衝

距離2023年總統大選僅剩半年左右時間，政策扶植股持續增溫，台灣碳權交易所預計7月成立，在電子族群漲多進入整理階段後，資金開始轉向追捧碳權概念股，永豐餘（1907）、安集（6477）等個股20日都出現落後補漲。

法人指出，市場的自我實現及政策面偏多的雙重效應下，台股在大選前往往能見到「選舉效應」，回顧自1996年總統直選以來歷經的七次大選，台股在選前半年共有四次繳出正報酬、三次負報酬，但三次負報酬的背景卻是全球股災所致，甚至大盤的表現仍較同期間的亞股來得抗跌。

至於選舉行情下的主流類股雖每次都並不相同，但政策面偏多的受惠族群卻是關鍵的交集，今年又以綠能、軍工／航太、生技等為主流。

隨盤面電子權值股讓出指數空間，成交比重降至6成以下水準，政策股再度發揮撐盤效果，尤其由證交所與行政院國家發展基金共同設立的碳權交易所最快7月就將成立，相關個股陸續啟動落後補漲的反彈走勢。

以永豐餘及安集為首，台半、中興電、榮成、士電、元晶、大亞、盈正、台塑、盛達、森崴能源、德微、聯合再生及華城等淨零碳排概念股20日逆勢走揚。其中永豐餘加速碳排布局，去年底新設「碳管理事業群」後，未來也擬建構「碳權管理平台」，聚焦碳權與電力市場，永豐餘20日股東會順利落幕，投信連三日買超合4.76萬張。

富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升認為，近期新興國家面臨聯準會（Fed）連續性升息壓力，資金流出造成匯率大貶，但觀察今年以來新興亞幣升貶幅，新台幣匯率不貶反升，相較其他新興市場更具投資吸引力。

此外，台股融資餘額呈現明顯回溫的態勢，顯示散戶信心回穩帶動資金回流風險性資產，加上第三季適逢新機備貨旺季，台股後市仍有行情可期。

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