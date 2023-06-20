台股失守5日線 法人:後市留意第2季業績

台股今天下跌89.65點，失守5日線17264.30點。法人分析，指數收黑應是端午連假前的賣壓，後續除了要看美股走勢，因台股近期反映的是對下半年景氣的期待，第2季財報公布後，會否使指數修正，也值得觀察。

台股今天終場收在17184.91點，下跌89.65點，跌幅0.51%，成交值新台幣3112.3億元。

三大法人今天全數賣超，合計賣超117.43億元，其中外資及陸資賣超17.79億元，調節最多聯電，賣超約2.6萬張，買超緯創約3萬張。

華南投顧董事長儲祥生接受電訪時分析，前陣子台股上漲，主要是外資不斷流入市場帶動，但外資昨天開始賣超台股，市場認為外資買超的動作可能已經結束，未來要觀察美股是否出現大幅回檔的情況，並主要以落後補漲的中小型個股會較有表現，先前較強勢的權值股則熄火修正。

萬寶投顧協理王榮旭受訪時指出，台股今天終場收跌，研判是端午連假前的賣壓，另當前是6月底，不能排除部分法人進行獲利落袋，導致指數收黑，但觀察電子權值股，台積電今天以平盤作收，股王信驊今天終場強漲3.79%，顯示資金沒有明顯的撤出。

美國聯邦準會理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）22日將出席美國眾議院及參議院聽證會，市場認為他可能會針對升息議題提出說法，王榮旭認為，鮑爾演說對股市衝擊有限，主要是先前聯準會官員已多次釋出鷹派言論，但觀察股市反應有限，顯示市場對今年底前還會升息2次已有預期。

王榮旭指出，不過因為近期台股反應的是對下半年景氣優於上半年的期待，因此後市較需注意的反而是第2季財報，因為對多數產業來說，第2季是淡季，相關數據是否會使指數修正，值得觀察。

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