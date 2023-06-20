6月20日一分鐘強弱勢股
6月20日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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博磊（3581）
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10.00
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5月營收減幅縮小，法人看好今年EPS可望報喜，激勵股價帶量走揚
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川湖（2059）
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9.98
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業績動能回溫、三大法人同站買方，帶動股價一舉衝破500元關卡
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廣寰科（3287）
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9.98
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暑假旺季將至，電腦週邊類股話題續熱，股價亮燈漲停
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南俊國（6584）
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9.97
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伺服器新品點火，外資、自營商同站買方，股價奔漲停，成功填息
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老爺知（5704）
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9.96
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觀光概念股買盤熱絡，激勵股價觸及漲停，寫連四紅
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營邦（3693）
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9.93
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大啖雲端伺服器商機，股價強勢走揚，再創新高價
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事欣科（4916）
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9.93
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軍工接單告捷，吸引外資連二日買超5,164張，股價連五漲
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懷特（4108）
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9.79
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癌因性疲憊症藥物研究成果將登美國ASCO發表，吸引外資進場布局
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強生（4747）
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9.74
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多角化經營效益現，股價拉長紅K棒，創近九年新高
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大同（2371）
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8.12
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能源事業助攻、成長動能帶勁，盤中股價攻上50.7元，寫近26年高
製表：黎宣佑
6月20日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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大詠城（4538）
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7.27
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股價創波段新高後，與月線乖離率逾29％，漲多回檔
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華孚（6235）
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6.71
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股價創波段新高後，出現賣盤調節，跌破5日均線
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江申（1525）
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6.48
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股價戰高失利，自營商連四日小幅調節、止步連三漲
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育富（6194）
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5.89
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股價於19日拉長紅K棒後，獲利了結賣壓出籠，惟仍守穩5日均線
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幃翔（6185）
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5.76
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5日線下彎壓力沉重，外資連二賣超、股價開低走低
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三商電（2427）
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5.66
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股價連三天走強後，外資落跑，大賣2,955張，股價拉回整理
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曜亞（4138）
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5.37
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外資終止連五日買超，股價向下跳水，摜破月線、觸及季線
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國際中橡（2104）
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4.79
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外資連二日合計倒貨10,066張，股價震盪走低收長黑棒
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胡連（6279）
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4.56
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三大法人同步賣超，股價跌破前日紅K低點，失守5日均線
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台玻（1802）
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4.48
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投信連五日賣超7.7萬張，股價跌破季線，惟仍守穩五日均線
製表：黎宣佑
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