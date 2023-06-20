6月20日一分鐘強弱勢股

6月20日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

博磊（3581）

10.00

5月營收減幅縮小，法人看好今年EPS可望報喜，激勵股價帶量走揚

川湖（2059）

9.98

業績動能回溫、三大法人同站買方，帶動股價一舉衝破500元關卡

廣寰科（3287）

9.98

暑假旺季將至，電腦週邊類股話題續熱，股價亮燈漲停

南俊國（6584）

9.97

伺服器新品點火，外資、自營商同站買方，股價奔漲停，成功填息

老爺知（5704）

9.96

觀光概念股買盤熱絡，激勵股價觸及漲停，寫連四紅

營邦（3693）

9.93

大啖雲端伺服器商機，股價強勢走揚，再創新高價

事欣科（4916）

9.93

軍工接單告捷，吸引外資連二日買超5,164張，股價連五漲

懷特（4108）

9.79

癌因性疲憊症藥物研究成果將登美國ASCO發表，吸引外資進場布局

強生（4747）

9.74

多角化經營效益現，股價拉長紅K棒，創近九年新高

大同（2371）

8.12

能源事業助攻、成長動能帶勁，盤中股價攻上50.7元，寫近26年高

表：黎宣佑

6月20日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

大詠城（4538）

7.27

股價創波段新高後，與月線乖離率逾29％，漲多回檔

華孚（6235）

6.71

股價創波段新高後，出現賣盤調節，跌破5日均線

江申（1525）

6.48

股價戰高失利，自營商連四日小幅調節、止步連三漲

育富（6194）

5.89

股價於19日拉長紅K棒後，獲利了結賣壓出籠，惟仍守穩5日均線

幃翔（6185）

5.76

5日線下彎壓力沉重，外資連二賣超、股價開低走低

三商電（2427）

5.66

股價連三天走強後，外資落跑，大賣2,955張，股價拉回整理

曜亞（4138）

5.37

外資終止連五日買超，股價向下跳水，摜破月線、觸及季線

國際中橡（2104）

4.79

外資連二日合計倒貨10,066張，股價震盪走低收長黑棒

胡連（6279）

4.56

三大法人同步賣超，股價跌破前日紅K低點，失守5日均線

台玻（1802）

4.48

投信連五日賣超7.7萬張，股價跌破季線，惟仍守穩五日均線

製表：黎宣佑

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工商時報 黎宣佑