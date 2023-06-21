蘇姿丰挑戰輝達 15檔台廠AMD供應鏈受惠

輝達黃仁勳旋風席捲台股，相關AI飆漲看回不回，超微蘇姿丰發表新晶片被認為是要挑戰Nvidia地位，而市場點名AMD的AI伺服器15檔台廠供應鏈可望受惠。

繼黃仁勳的AI旋風後，超微(AMD)將在6/14舉辦資料中心與人工智慧技術發表會，聚焦AI議題，同步發表AI晶片MI 300X，與輝達分庭抗禮，可說這一波AI浪潮還沒見頂。

在談AMD的AI晶片之前，我們先來了解蘇姿丰本人。蘇姿丰與黃仁勳一樣是台南囝仔，二歲時移民美國，MIT麻省理工學院電機工程博士畢業。2011年底進入AMD全球業務部門擔任高級副總裁，2014年AMD的CPU事業受到英特爾(Intel)夾殺，瀕臨破產，蘇姿丰臨危受命擔任CEO，帶領AMD走出困境，先搶下微軟X BOX ONE訂單，再跟蘋果、Sony、Goodle大廠合作，AMD營收一路攀高，股價從2015年七月的1.62美元，六年內衝上最高160美元，幾乎翻漲80倍，市值增加5.32兆台幣。經過這一戰，AMD不再是昔日的吳下阿蒙，開始跟Intel平起平坐。

AMD發表MI 300 AI晶片 直球對決Nvidia壟斷局面

2019年，蘇姿丰在台灣COMPUTEX以「新世代高效能運算」進行演講，同步發表Zen 2架構Ryzen 3000系列處理器，宣告Intel不能再壟斷CPU市場，這一次發表MI 300 AI晶片，被認為是直球對決輝達(Nvidia)的H100及A100的晶片，對抗Nvidia壟斷的局面。

MI 300X加速器使用CNDA 3架構打造，擁有192 GB高頻寬記憶體，是H100的 2.4倍、每秒達到5.2TB的記憶體頻寬，是H100的1.6倍，挑戰意味濃厚，預計在第三季送樣，第四季量產。據了解，MI 300X已有微軟、HP採用，明年將增加亞馬遜、Google等客戶，有利供應鏈業績動能。

Nvidia GPU晶片市佔近八成 目前AMD市佔僅個位數

但是，AMD發表MI 300X之後，當天股價重挫3.6%，反觀Nvidia股價卻大漲4%，市場認為，MI 300X在第四季量產，最快明年才能貢獻營收，目前Nvidia的GPU晶片市佔將近80%，AMD市佔僅個位數，短時間將難以撼動Nvidia的地位。

再來，Nvidia在GPU市場將近二十年，擁有AI語言軟體平台CUDA，並建構自己的軟體生態系，AMD目前只推出單一的MI 300X晶片，還無法抗衡Nvidia全系列產品，然而，AMD此次也同步發表自家的AI語言軟體平台ROCm，後續是否逐步發展為生態系的應用，值得觀察。

儘管如此，MI 300X的高頻高運算能力確實來勢洶洶，可預見這一波AI晶片戰已經開打，對於Meta、Google、微軟等大型客戶來說，絕對不會單押一個廠商，有第二家供應商可平衡價格，提升競爭力。未來不管AMD、Nvidia兩家如何競爭，最大的受惠者仍是台廠的供應鏈。

盤點AMD的AI伺服器供應鏈 京元電與華擎值得追蹤

盤點AMD的AI伺服器供應鏈，主要有負責晶圓代工及先進封裝的台積電、測試介面穎崴、載板廠南電、散熱廠健策；伺服器組裝廣達、英業達、鴻海；板卡廠華擎、技嘉；高速傳輸廠祥碩、譜瑞-KY，封測廠京元電、日月光，PCB廠金像電，銅箔基板廠台光電。

其中，京元電子為台灣的IC測試大廠，客戶有輝達、超微、英特爾、意法半導體、高通、賽靈思、豪威等晶片大廠。2022年營收367.82億元，年增8.95%，EPS 5.59元。受到供應鏈調整庫存影響，2023年第一季營收77.64億元，季減12.26%，年減13.57%。

市場對於Nvidia的A100/H100產品需求不斷湧入，京元電的IC測試需求將同步上漲，預計在超微MI 300X上市後，營收可望再攻高。截稿前6/16京元電收盤價56.5元，本益比9.5倍。

華擎為AMD主機板及顯示卡的供應商，2022年營收達171.2億元，年減13.4%，EPS為8.69元，為三年來新低。2023年第一季營收43.95億元，年減12.77%。公司表示，第二季預期因進入傳統淡季，動能將略低，但下半年就可望緩步向上，伺服器訂單遞延半年到一年，今年第四季到明年第一季需求就會上來。在超微MI 300X發表後，AI伺服器增溫，營收動能可望轉強。華擎股價近來三日放量長紅，6/16截稿前收盤價217元。

（ 本文由理財周刊提供，原文網址見此 ／第1191期 蔡武穆）

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

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