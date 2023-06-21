今年暑假最佳選股操作？專家點名這3族群

台股攻上萬七如何持盈保泰？解封族群、夏電以及AI產業鏈是具有題材與基本面雙層護體優勢，把握攻高者壓回10%-20%低接、獲利與股價剛發起，以及6月營收仍可望年增的標的，就是參與現階段牛市的最佳策略。

時序進入六月，24節氣馬上到夏至酷熱，市場紛擾，端午變盤說從不停歇，大盤指數站上萬七，確實讓投資人有高處不勝「熱」的感覺，逢高不管是續向上或是反轉向下的短線操作如何因應。理周投研部認為，題材與基本面雙俱全護體的三類股是解封族群、夏電以及AI產業鏈。挑股三式則是已攻高者壓回10%-20%逢低操作，二是獲利與股價尚在爆發初期者，三是六月營收仍有機會年增者。

六月原本就是跨足上下半年的月份，過去的五窮六絕今年不復見，短短兩個月在AI狂潮下拉抬指數近二千點，13日再度爆出3500億大量，一舉站上萬七。把時間軸拉長一點，大盤指數前波高點落在去年1月5日18619點收18449點，對應台積電(2330)的同時期1月17日股價來到688元收683元，推估向上續攻尚有1300餘點的空間，台積電則有近百元距離。

法人指出此波的攻漲萬七，除了外資、投信法人AI概念股的衝鋒陷陣外，內資與主力多所著墨的傳產中小型股也功不可沒，在大型股上攻時，中小型股跟著漲，大型股休息時，中小型股依舊昂首上揚，因此這波多頭力道不可輕忽，續攻則由AI族群領軍，盤整則由解封族群與夏電左右撐盤。

航空雙雄挾量上攻 成為人氣最旺的類股

上期下半周航空雙雄長榮航(2618)與華航(2610)成為盤面焦點，先說長榮航這檔個股，市場均談論其是否復製長榮模式，長榮因疫情造成塞港貨櫃價漲10倍，股價從30元漲至300 元，長榮航是否因疫情解封而受惠，股價也能像長榮飆漲？長榮航雖首季稅後獲利季增5倍，五月客運營收年增高達百倍，但暑假票價漲幅僅30%，因此長榮模式有機會，但漲幅是否如此值得觀察。

另華航在15、16連兩日爆出59萬張大量，觀察長榮航是從5月19日從29.6元輪始起漲，16日以40.2元收，華航則晚至6月13日外資與投值轉賣為買後開始發動，16日以27.6元做收，何以如此，主因華航首季每股稅後獲利僅0.22元，法人當時有疑慮。

但華航5月營收雖僅年增18%，客運營收年增卻高達1097%，顯然暑假旺季開始發威，尤其近日航空燃油大降25%，加上兩岸有機會再度開放觀光往來，大陸航線是華航主要航線，因此欲論兩者孰可布局，華航因處在初期獲利與股價爆發期，較值得考慮。而客運航空既有前景佳績，那麼負責維修的長榮航太(2645)以及機身零組件的駐龍(4572)也可放入布局名單中。

解封後吃喝玩樂夯到爆 綠能儲電仍是今夏熱門族群

事實上，今年是解封後第一個暑期，來台旅遊人數逐月攀高，從元月25萬人到四月55萬人，五月估會突破百萬人次，解封受惠者除航空，旅遊、飯店以及餐飲及零售通路都是題材面與基本面雙俱全的類股，例如山富(2743)、燦星旅(2719)、夏都(2722)等短線股價漲幅都高達60%以上，尤以山富近一月漲高達125%，暑假內需傳產實體零售統一超(2912)與全家(5903)5月營收都有雙位數成長，觀光旅遊類股一枝獨秀，首季業績表現即呈現解封後的榮景，龍頭股王品(2727)與瓦城(2729)五月營收分別年增64.8%與78.7%，因此暑假旺季業績仍有衝高機會。

其次，六月已實施夏電價格，缺電與電價會是類股題材面，加上又有台電5000億元強韌電網商機，因此同樣是題材面與基本面雙俱全族群，華城(1519)與中興電(1513)股價強漲並帶動士電(1503)、東元(1504)上漲，其中，值得注意的是大同去年每股獲利4.02元，僅次族群中的中興電5.21元，但股價似乎沒有前述個股表現強，原因是大同未配發股息，但因大同在電能產品與技術相當全面，後續發展值得留意。

AI產業鏈輪動節奏加快 無基之彈變明天會更好

再來是AI產業鏈，龍頭台積電是帶動大盤指數上攻的領頭羊，族群題材從先進封測、散熱模組、高速傳輸網通、載板再到伺服器，到設備廠都炒過一輪，但AI伺服器今年估出貨量250億美元，年增雖高40%，但整體佔比仍不高，也就是說，基本面仍需觀察，部份個股可能僅有題材但業續表現仍平平。

不過，超微(AMD)13日發表六月最新AI晶片MI300X配備192GB記憶體，加入戰局後這個題材仍是多頭點火標的。其中，AI伺服器不可或缺的銅箔基板三雄台耀(6274)、台光電(2383)、與聯茂(6213)受惠佔比高，預估明年每股獲利成長性相當高。

暑期攻牛三式不追高 壓回兩成或十日線再低接

綜觀上述，暑期攻牛三式已經為投資人找到了類股族群，包括解封族群、夏電概念以及AI產業鏈，但多數個股股價都已漲翻天了，如何切入是多數投資人關心的課題。理周投研部表示，已漲高個股若壓回10%-20%或10日均線上，可以挑股進場，因為基本面與題材面都還在，強者愈強。另外，挑族群獲利與股價尚在爆發初期者例如華航，其次就是6月營收仍有機會年增者，上述三式中解封概念族群6月營收年增無庸置疑，夏電與AI產業鏈就需精挑細估才能有斬獲。

（ 本文由理財周刊提供，原文網址見此 ／第1191期 陳春霖）

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

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