AI投資夯 下一個搭上熱潮的可能是它們

道瓊指數上周完成了期指最後結算，截至6月16日為止，今年累積+3.48%漲幅，同期的那斯達克指數在通膨降溫、FED可能暫停升息的預期中，迎來+30.79%漲幅，在高利率、高通膨背景引發美國中小型銀行的流動性風險倒閉潮，竟然沒讓美國經濟在上半年陷入衰退，這要歸功於橫空出世的ChatGPT引領的AI科技革命。

美國銀行經濟學家表示，標準普爾500指數能夠進入牛市，主要是受人工智慧蓬勃發展的推動，投資者瘋狂追逐人工智慧方面的股票的影響，當然在FED釋出下半年可能再升息二碼的利空後，市場自然會擔心這波AI熱潮會不會是1995~2000年的網路泡沫的翻版。

AI處理器市占八成 大摩也按讚

關於這點，堅持這波美股是熊市反彈的大摩，也對輝達按讚，在今年已經達到兩倍漲幅之後，大摩提高輝達的目標價從450美元上調至500美元，較6月16日426.92美元收盤價高出約17%，同時維持輝達的「增加持股」投資評等。

目前，輝達在AI處理器市場上佔據大約80%的市占率，就連AMD上周推出的MI300X晶片，號稱可以更高效能的達到目前輝達在做的事情，降低AI晶片荒，但是華爾街不買單，上周AMD股價跌-3.87%，與輝達周漲+10.12%形成強烈的對照。

對此，大摩表示，投資正迅速從傳統伺服器基礎設施轉向AI基礎設施，並稱輝達是「AI硬體領域最純正的故事」，不僅現有客戶在加速支出，應用程式開發商、企業IT部門甚至政府部門的支出也很強勁，AI訓練的需求環境持續升溫，之前一些沒有看重AI的公司現在每天都在下新訂單，大摩預估輝達將是今年唯一因AI業績打破預期，並且上調業績指引的公司。

因此大摩將輝達列為新的「首選股」，取代了AMD，並表示與輝達不同的是，AMD短期內不太可能跑贏大盤。

台股上半年「漲」相很健康

於是在AI熱潮下，標普500指數今年已經上漲超過14%，即將創下近二十年來該指數表現最好的半年之一，但這也是科技股主導程度最高的一次，蘋果、微軟、alphabet、亞馬遜、輝達、特斯拉和Meta等七大科技股今年的漲幅在40%-180%之間，而且這七家市值總和佔了標普500指數四分之一權重。

對於需要遵循投資分散風險的共同基金來說，過度的集中使得選股相當棘手，這點在美股非常的明顯，七大科技股的超預期表現對成長型共同基金來說是一個巨大的挑戰，好在台股雖然從萬六到萬七的漲勢也是集中在權值股，特別是電腦族群，但比美股好的是，電力股、軍工股、資訊服務、生技股、汽車股、觀光餐飲股等中小型股的表現也不比大型權值股來得差，也可以說台股今年上半年的漲勢內容相對健康，沒有頭重腳輕的問題。

這種漲勢過度集中在少數特定股的「頭重腳輕」現象，並不是第一次出現，在美股，過去的石油公司或上世紀60-70年代的漂亮50指數(Nifty 50)備受追捧的五十支大型股，以及台股1995-1999年的電子股一枝獨秀，都是類似的情況，特色就是軋空手。

下一個搭上人工智能熱潮的族群

硬體的AI熱潮不退，有著「女股神」之稱的華爾街明星基金經理凱茜．伍德(Cathie Wood)日前表示，繼輝達之後，下一個搭上人工智能熱潮的將是軟體供應商。主要經營企業金融經營資料庫建檔等服務的甲骨文6月13日公布財報，2023財年的營收達到創紀錄的500億美元。股價連漲三季，今年以來累積+54.85%，跑贏除了輝達之外的其他大型科技股，首席執行官Safra Catz表示，公司的基礎設施業務和雲服務引領了成長。

許多人工智慧公司都在使用甲骨文的雲服務，比如Adept AI、Mosaic ML，甲骨文是生成式人工智慧軟體的頭號供應商，公司的Gen2雲服務已迅速成為運作生成式人工智慧的首選，就連輝達的人工智慧基礎架構也在使用甲骨文的集群。

另一家軟體大廠Adobe旗下擁有Photoshop(PS)、用於視頻編輯和製作的Premiere Pro，以及Illustrator、Acrobat等大名鼎鼎的圖像編輯和設計軟體，在讓更多人接觸AIGC方面，Adobe總是遙遙領先，今年三月，Adobe推出了人工智慧生成圖片應用「螢火蟲」(Firefly)，正式殺入AIGC商業化領域；四月，宣布Premiere Pro一系列新的AI功能，可讓用戶像編輯文字一樣處理視頻，大大地降低了視頻剪輯行業的門檻。

生成式人工智慧 將增強人類的智慧

6月15日Adobe公布的第二財季業績顯示，截至6月2日的三個月內實現了48.2億美元的營收，不僅創下了歷史新高，還高於分析師先前預期的47.7億美元，調整後EPS 3.91美元，也明顯高於華爾街預期的3.79美元，股價連續五周上漲，創去年二月以來新高，第二季累積+28.49%。

Adobe董事長兼首席執行官Shantanu Narayen在最新的專訪中表示：「生成式人工智慧將增強人類的智慧，而不是取而代之，Firefly能提高生產力，加快專案的推進速度，讓公司的成本更低，還提高了可訪問性，並為小型企業提供更輕鬆開發創意的機會。」

全球首款AI生成視頻軟體

Runway是富比士公布的2023年度AI 50榜單最值得關注的上榜公司之一，亞裔第一位奧斯卡影后楊紫瓊得獎的《媽的多重宇宙》背後的特技效果，用的是Runway的機器學習(ML)，Runway是一款根據人們的問題與洞察力而提供幫助的工具，主要功能在減少人們製作視頻的繁瑣與麻煩。在Runway，他們相信每個人都有自己的故事，所以Runway的使命是讓所有人都能進行內容創作。

因此該公司正在利用電腦圖形學和機器學習的最新進展來突破創造力的界限，從而降低內容創作的障礙，掀起新一波講故事的浪潮，就如同Runway旗下的視頻編輯工具Gen-2展現了AI將文本轉化為視頻世界的魔力與神奇，只需要輸入短短幾個詞語或者一句話的描繪，就能為我們生成想要的視頻畫面。

RunwayML作為全球首款AI生成視頻軟體，可以在網頁瀏覽器中進行即時製作，核心產品為視頻編輯器Gen-1和Gen-2。Gen-1模型可以通過輸入文本或圖像，改變原視頻的風格，例如將現實中的實拍鏡頭轉換為卡通剪紙世界。Gen-2模型可以直接使用文本生成視頻場景，使用戶可以使用文本提示生成逼真的視頻內容並自動剪輯視頻。

下一輪AI軟體炒作題材

資安可能是台灣軟體供應商的最明顯的投資亮點，著名的防毒軟體PC-cillin就是台灣公司，上周英業達新任董事長葉力誠與安碁資訊董事長施宣輝不約而同地提到，台灣資安人才非常缺乏，強調資安防護刻不容緩，或許前一波軟體股聚焦在碳權概念後，資安概念股將成為下一輪AI軟體的炒作題材。

（ 本文由理財周刊提供，原文網址見此 ／第1191期 洪寶山）

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

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