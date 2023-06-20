端午會變盤？分析師:這類股帶台股飛萬八

美股適逢聯邦假日六月節（Juneteenth）休市，台股今（20）日觀望氣氛濃厚、資金縮手觀望，觀光、重電、散熱等類股相對強勢，終場下跌89.65點，加權指數收在17,184.91點，緊接是端午連假，美股周三、周四、周五的走勢將左右台股節後的氣氛。

今日電子股腿軟，在聯發科（2454）除息行情失靈，台達電（2308）、及廣達（2382）等領跌下，台股丟了5日線、回測10日線，成交金額3,112億元，三大法人同站賣方，合計賣超 117.43億元。

股民最關心的端午會變盤嗎？以歷史經驗來看，近年15年台股在端午節前五天上漲機率近7成，但節後下跌機率會越來越高，資深證券分析師對此認為，短期預見會有賣壓，但多頭格局不變，加上AI題材仍火熱，在晶圓代工龍頭台積電（2330）、IC設計一哥聯發科領軍上攻之下，節後有高機率向萬八靠攏。

展望台股後市，野村投信認為，上半年半導體產業庫存調整，但下半年AI應用和新平台帶動產業復甦，企業獲利在下調空間不大，以台股走勢來看，第三季震盪機會增加，後市選股不選市，科技類股看好半導體、高速傳輸、AI、伺服器，傳產類股青睞新能源車和綠能。，

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（旺得富理財網 黃順德）

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