三大法人賣超117億 台股整理 聚焦這族群

外資賣超17億 三大法人賣超台股117億元

外資等三大法人周二（6/20）同步調節台股，其中投信與自營商兩大內資逢高減碼最積極，係大盤在萬八關前步履相對沈重主因。

外資等三大法人今合計賣超台股117.43億元。包括外資與陸資賣超17.8億元；投信法人擴大調節力道，單日賣超58.02億元；自營商自行買賣部分係賣超27.84億元，避險部分係賣超13.78億元，合計單日賣超41.62億元。

業內人士指出，台股面臨端節長假前夕賣壓出籠，包括丙種、融資與法人逢高調節壓力相對沈重，不過，低檔接手力道也不弱，具題材股票如AI應用、高速運算、觀光旅遊、面板、航空、美食餐飲、航太、儲能等多呈相對抗跌演出。

目前看起來，美Fed（聯準會）部分官員短期雖持續偏向鷹式升息立場，但無礙市場看多下半年景氣復甦趨勢，與美元高檔已逼近尾聲看法，而且新興科技如AI、元宇宙、電動車、低軌衛星等多如火如荼發展，使相關供應鏈老神在在看待未來展望，吸引定存族、存股族及外資等逢低布局意願仍濃厚，顯示轉機股與成長股係吸睛焦點，係大盤後市不必過分悲觀遠因。

（工商時報 數位編輯）

台積電平盤作收 台股下跌89點收17,184點

美股休市，台股今天在電子類股買氣不振，觀光等族群表現抗跌下，終場下跌89.65點，收在17184.91點，失守5日線17264.30點。

台股加權指數今天開低走低，盤中跌幅一度超過百點，尾盤賣壓收斂，終場收在17184.91點，下跌89.65點，跌幅0.51%，成交值3112.3億元。

台積電今天開盤後一度在買氣助攻下高點至585元，不料盤中湧入賣壓，股價翻黑，走勢震盪，終場以平盤價583元作收。今天填息的聯發科盤中一度邁向填息之路，隨後股價熄火，終場下挫18元，收在691元，跌幅2.54%。

航空雙雄今天股價皆墨，華航、長榮航終場分別下挫1.25%、2.09%。另外，今天宣布在巴黎航展取得30億元客機零組件續約單的漢翔，股價則表現有撐，尾盤在買氣助攻下收在65元，上漲1.1元，漲幅1.72%。

端午連假將至，今天觀光類股受到資金青睞，成為盤面上抗跌的族群之一，繼盤中雲品、夏都分別以120元、108.5元拉漲停後，華園、六福在尾盤也陸續攻上漲停，漲停價分別為28.9元、26.15元。

（中央社）

台股萬八不可能？這裡套牢最多人「被卡死」爆1檔決生死

台股大盤13日重返萬七，創下14個月以來新高，投資人關注接下來是否有機會挑戰萬八，甚至是歷史新高的18619點。專家分析指出，目前有兩大考驗，包括能否闖過17500點最大套牢區，且是否有明顯資金帶動大盤往上衝。

疫情期間台股市場相當火熱，在去年1月5日創下歷史新高的18619點，然而受到美國聯準會採取激烈升息行動、高通膨反轉消費市場及企業前景不佳等因素影響，出現劇烈崩跌，下跌萬二，全年下跌4081點，每位股民平均虧損百萬。

不過今年以來台股受到人工智慧、旅遊解封、電動車、晶片業景氣觸底等話題帶動下，大盤一路往上衝刺，成功收復萬七。對於向上攻堅的機會，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超分析指出，三級警戒時期台股曾漲至萬七，當時是航運股表現最好的時候，但後來很多人被套牢，2021年12月與去年1月，台股從萬七攻上萬八、當時成交量也是五千億，這段時間，很多人被套在電子股。

林啟超認為，台股若要攻上萬八，需要先穿過穿過17500點最大「套牢區」，且有明確資金動能進來，才有機會闖關成功，因此下半年台股又會變成一個比較巨大的震盪格局。

話題引起PTT網友們熱烈討論，許多人認為台積電股價走勢將是關鍵，上方也有很多「大學長」等著解套，「回去看那區都是GG好嗎」、「GG套牢的壓力而已吧」、「一堆破前高，指數沒上去就是GG還沒醒」、「GG沒破600就不用想萬八了啦。」

（中時新聞網 郭宜欣）

三大法人同步賣超 1大事攸關變盤說

台股本波衝高17346點後漲多休息，在端午長假前賣壓出籠，丟失五日線及17200關，呈現連3黑頹勢，外資落袋為安，連6買後轉攻為守連2日調節，今日外資(不含外資自營商)賣超17.7961億元，投信賣超58.019億元，自營商賣超41.6168億元，三大法人賣超117.43億元。

周一美股休市，惟亞幣走弱拖累台幣一度貶破30.8，台股面臨股匯雙殺窘境，IC設計龍頭聯發科(2454)除息秀失靈、權王台積電(2330)欲振乏力，盤面資金聚焦觀光、電機、造紙等傳產股，終場加權指數下挫89.65點為17184.91點，跌落5日線及17200關，成交值為3112.27億元。

電子權值股熄火觀望，台積電(2330)自波段高點594元後小碎步回檔修正，今日欲返5日線未果，IC設計龍頭聯發科(2454)除息行情失靈，衝高725元填息2成後一路下滑窘貼息，失守700元大關，面板三虎友達(2409)、群創(3481)、彩晶(6116)同步拉回逾2%，太陽能族群太極(4934)、茂迪(6244)、安集(6477)等集體發光轉強。

AI概念股漲跌互見，廣達(2382)、緯創(3231)、台達電(2308)、英業達(2356)拉回整理，部分黑馬川湖(2059)、其陽(3564)、營邦(3693)乘勢崛起亮燈漲停，健策(3653)、雙鴻(3324)、宏碁(2353)、技嘉(2376)、仁寶(2324)同步勁揚。

盤面熱點轉向端午長假及暑假旺季受惠概念的吃喝玩樂股，觀光股中包括夏都(2722)、雲品(2748)、六福(2705)、老爺知(5704)、富野(2736)、力麗店(5364)、揚秦(2755)、華園(2702)等飯店餐飲族群盤中亮燈漲停，遊戲股歐買尬(3687)連拉2根漲停重登百元關，辣椒(4946)跟進強彈點燃族群多頭引信，航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)漲多回檔。

端午長假期間聯準會主席鮑爾將展開半年一度的國會備詢，市場憂心其談話偏向鷹派，致台股連假前觀望氣氛濃厚，聯發科除息表現影響盤面氛圍，大型股普遍休息，盤面由非電族群、中小型股輪動演出，本周後半放端午連假，慎防漲多股獲利了結及端午變盤，預料短線區間落在17,100～17,400點，短線操作方向看好低基期補漲、政策概念股。

展望後市，據統計近15年端午節後五日，台股下跌機率達6成，分析師則表示，全球景氣持續復甦，下半年比上半年好、明年又優於今年，台股後市漲相佳，低持股投資人可趁拉回進場布局，選股以未來產業趨勢長多的兩大領域為方向，包括具專利或門檻高的電動車充電及儲能概念，及AI伺服器台廠供應鏈，惟高基期標的不宜過度追價。

(時報資訊 龍彩霖)