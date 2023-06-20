台股摔百點 劉宗聖曝穩盤力量

台股20日早盤摔百點，盤中大跌更逾150點，大盤指數失守17,200點。元大投信董事長劉宗聖20日指出，台股大盤現在有一批「穩盤」參與者，大盤不易上沖下洗，這批參與者即500萬名台股ETF投資人、規模也已超過1兆元，這1兆元投資者都是看好台股的「總經、優質企業配息」，不必管趨勢、動能或是指數點位，透過高股息ETF都可以讓績效落袋為安，對台股盤勢來說有一定穩定的力量。

台股萬八衝不衝得過？劉宗聖指出，國人透過高股息商品，每月、每季、每年定期都可以落袋為安，當股市往上走的階段，透過這些高股息商品，自動停利的機制滾入口袋，不必再找停利時點；而當行情拉回修正，市值型產品反而是介入的時機，所以現在介入台股可以有很多方式，包括：短、中、長期、點、線、面等不同類別可選，當市場拉回時適合市值型商品、買低賣高。

劉宗聖指出，除了股票，現在還可配置債券，今年存股、存債都有不錯報酬。過去投資人可能用市值型、配息型商品作核心衛星配置，現在還可作股、債為核心衛星配置；台股、海外商品做核心衛星配置，當行情一時波動、行情高檔，投資人就買進等配息，行情修正可短期交易、買黑賣紅，市場都很成熟。

劉宗聖指出，國人現在投資已愈來愈成熟，有「去行情變化」趨勢，走向中長期配置，成為大盤穩定的力量。短期行情高點、點位高低，不必太再意，大家學會買黑賣紅、逢低買進、逢高不一定要賣出，透過高股息商品定期落袋為安。也可以買定三檔ETF月月配，甚至一檔ETF也可以月月配，多種方式組合。

延伸閱讀

觀光題材延燒 夏都、雲品寫新高 7檔攻頂

多事之秋！聯發科遭外資減碼降價理由曝

台股站穩「萬7」大關 散戶樂觀情緒飆升