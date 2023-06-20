觀光題材延燒 夏都、雲品寫新高 7檔攻頂

台股摔百點無感 這類高朋滿座、7檔飆漲停

美股周一因六月節休市，台股仍受制端節長假效應，買盤轉趨保守，IC設計龍頭聯發科（2454）除息行情失靈、台積電（2330）連3黑拖累下，指數一度重摔近150點，跌落5日均線，市場資金轉入觀光、電機、造紙等點火，觀光股持續受惠端午長假及暑期旺季行情，今日除息的晶華（2707）一度填息近95％，帶動飯店餐飲股夏都（2722）、雲品（2748）、六福（2705）、老爺知（5704）、富野（2736）、力麗店（5364）、揚秦（2755）亮燈漲停，老爺知（5704）、揚秦（2755）、夏都（2722）、雲品（2748）更是改寫歷史新高價，推升上市櫃觀光類指雙雙走揚逾1％，買氣持續發燒中。

飯店龍頭晶華（2707）配息9.0073元，今日以297元參考價進行除息交易，投顧法人看好為來台旅客回升最大受惠者，在買盤點火拉抬開高後走揚2.86％至305.5元，填息率達約94.44％，隨後因賣壓出籠漲勢收斂，力返300關。

雲朗觀光集團旗下雲品（2748）5月營收1.71億元，月增6.11％，年增逾1.03倍，創下同期次高；累計前5月營收則達9.55億元，較去年同期躍增24.31％，寫下疫情爆發後同期新高，近五日獲三大法人偏多操作，今日噴出鎖漲停，改寫天價120元，成交量放大至逾3萬張。

夏都（2722）前5月營收3.09億元，年增14.12％，稅後純益3,347萬元，每股獲利0.3元，法人看好暑假旺季將推升墾丁夏都酒店住房率與平均房價，6月29日除權息，每股發放0.6元股票股利、0.6元現金股利，連拉2根漲停，挺進天價108.5元，買盤提前卡位除權息行情。

分析師表示，疫後全球報復性旅遊潮湧現，加上端午連假將至，觀光股迎來解封第一個暑假行情，呈現輪番擔綱演出，重返多頭資金關注焦點，展望後市，法人看好端午連假大量國旅住房需求，暑假旅遊旺季亦如火如荼值得期待，行情還有機會表現，績優股逢回可布局。

（時報資訊 龍彩霖）

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